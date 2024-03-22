Кремль міг навмисно влаштувати теракт в Москві, щоб звинуватити Україну: експерт про цинічну мету росіян

Теракт з вбивством щонайменше 50 людей - дуже схожий на терористичний акт на Каширському шосе, яке сталося у 1999 році.

Кремль міг навмисно влаштувати теракт в Москві, який стався ввечері 22 березня, щоб звинуватити в цьому Україну та активізувати мобілізацію.

Про це повідомив доктор історичних наук, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

На його думку, теракт з вбивством щонайменше 50 людей - дуже схожий на терористичний акт на Каширському шосе, яке сталося у 1999 році.

“Тоді, нагадаю, ФСБ підірвали три будинки. Зараз, вирішили обмежитися розстрілом півсотні людей. Головна задача - демонстрація всьому світу, що українці ніби то терористи. І, на жаль, прискорення процесів мобілізації. Російська влада в ейфорії і вони вважають, що за кілька місяців можуть зламати Україну. Тому потрібно вигадати такий теракт, щоб всередині всі перелякалися і навіть не пискнули щодо мобілізації і будь-яких інших утисків”, - розповів Вадим Денисенко.

Він також додав, що нас чекають “дуже тяжкі кілька місяців”.

“Повторю те, що й говорив раніше: на довше в такій інтенсивності їх просто не вистачить”, - зазначив Денисенко.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері у підмосковному Красногірську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”.

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