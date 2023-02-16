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Кремль може готувати провокації "під чужим прапором" всередині країни – польська розвідка

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Кремль може готувати провокації "під чужим прапором" всередині країни – польська розвідка

Фото: Associated Press

Служба зовнішньої розвідки держави-окупанта поширює різноманітну брехню.

Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, зміст якої у підготовці провокації – терактів всередині країни.

Про це повідомив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин в Twitter.

"Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України. Інсинуації та звинувачення на адресу країн НАТО мають на меті надати довіри брехливим тезам і злочинним діям Кремля", – йдеться у повідомленні.

Служба зовнішньої розвідки РФ поширіє дезінформацію про нібито причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".

Додамо, що головним в ухваленні рішень щодо війни в Україні залишається очільник Кремля Володимир Путін. Про це розповів Ігор Романенко, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України". За словами експерта, вже від початку широкомасштабної війни Росії проти України командуванням РФ наробило грубих стратегічних помилок.

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Дата публікації
Перегляди
498
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