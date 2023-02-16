Кремль може готувати провокації "під чужим прапором" всередині країни – польська розвідка

Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, зміст якої у підготовці провокації – терактів всередині країни.

Про це повідомив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин в Twitter.

"Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України. Інсинуації та звинувачення на адресу країн НАТО мають на меті надати довіри брехливим тезам і злочинним діям Кремля", – йдеться у повідомленні.

Russian propaganda centers are continuing the information war, the main vector of which is aimed at Ukraine's allies. Insinuations and accusations made against NATO countries are intended to lend credence to the Kremlin's false theses and criminal actions. pic.twitter.com/0mT6AKDikK — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 16, 2023

Служба зовнішньої розвідки РФ поширіє дезінформацію про нібито причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".

Додамо, що головним в ухваленні рішень щодо війни в Україні залишається очільник Кремля Володимир Путін. Про це розповів Ігор Романенко, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України". За словами експерта, вже від початку широкомасштабної війни Росії проти України командуванням РФ наробило грубих стратегічних помилок.

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