Кремль може скористатися Придністров’ям, аби зашкодити експорту з України - ISW

Дестабілізація Молдови є альтернативним способом зашкодити експорту.
Москва може скористатися Придністров’ям для дестабілізації Молдови, а також для того, аби підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Американські аналітики зауважують, що 10 січня агентство Reuters повідомило, що в румунському чорноморському порту Констанца 2023-го було відвантажено 36 мільйонів метричних тонн зерна - це є рекордним показником. При цьому близько 40 відсотків цих постачань становило українське зерно.
Зазначається, що ISW вважає, що Кремль може розглядати операцію у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря.
"Кремль може спробувати використати операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, щоб стверджувати, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних", - йдеться у звіті.
Також зазначається, що ймовірно, у квітні 2022-го та лютому 2023-го Москва намагалася створити інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, але зазнала невдачі частково з економічних причин
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявляла, що диктатор РФ Володимир Путін хоче використати молдован для війни в Україні.
Читайте також: