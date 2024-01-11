Кремль може скористатися Придністров’ям, аби зашкодити експорту з України - ISW

Москва може скористатися Придністров’ям для дестабілізації Молдови, а також для того, аби підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зауважують, що 10 січня агентство Reuters повідомило, що в румунському чорноморському порту Констанца 2023-го було відвантажено 36 мільйонів метричних тонн зерна - це є рекордним показником. При цьому близько 40 відсотків цих постачань становило українське зерно.

Зазначається, що ISW вважає, що Кремль може розглядати операцію у Придністров’ї як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря.

"Кремль може спробувати використати операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, щоб стверджувати, що Росія повинна захищати етнічних росіян і російськомовних", - йдеться у звіті.

Також зазначається, що ймовірно, у квітні 2022-го та лютому 2023-го Москва намагалася створити інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором у Придністров’ї, але зазнала невдачі частково з економічних причин

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявляла, що диктатор РФ Володимир Путін хоче використати молдован для війни в Україні.

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