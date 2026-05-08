- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1598
- Час на прочитання
- 1 хв
Кремль на межі через «зрив свята»: Лавров перейшов до нових істеричних погроз
У Кремлі виправдовують фейкове «перемир’я» Путіна і погрожують Україні.
Парад до Дня побєди у Москві вже завтра. Страх посадовців РФ через «зірване свято» переростає в істеричні та панічні погрози на адресу України.
Чергові заяви пролунали від очільника МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова.
Міністр країни-агресорки зухвало та «з усією відповідальністю» попередив, мовляв, Москва «нещадно відповість», якщо буде «зірване свято Дня победи». Ба більше, додав Лавров, «пощади не буде».
Ще далі у своїх заявах пішов російський депутат від Сергій Миронов, який нахабно назвав путінське «перемир’я» на 9 травня «жестом доброї волі».
Вочевидь він забув про недотримання Росією попередніх «припинень вогню» та відмову від режиму тиші 6 травня, оголошеного президентом України Володимиром Зеленським, звинувативши Київ у протилежному. Мовляв, їхній «фюрер» Володимир Путін «запропонував „припинити вогонь“, хоч наперед знав, що Київ не підтримає це».
Кремль в істериці перед 9 травня — останні новини
Німецьке видання Spiegel повідомило, що Кремль раптово скасував акредитацію для іноземних ЗМІ на парад. Серед них ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai і NHK. Мовляв, «формат інформування змінився через ситуацію, що склалася».
Окрім того, у Росії пролунали погрози про «удар у відповідь по Києву» ракетою «Орешнік». Втім, аналітики ISW вважають, Кремль залякує ескалацією війни, бо таким чином «фюрер» Володимир Путін намагається замаскувати слабкість, яку виявили українські атаки в глибокий тил РФ.