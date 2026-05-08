Кремль на межі через «зрив свята»: Лавров перейшов до нових істеричних погроз

Сергій Лавров. / © Associated Press

Парад до Дня побєди у Москві вже завтра. Страх посадовців РФ через «зірване свято» переростає в істеричні та панічні погрози на адресу України.

Чергові заяви пролунали від очільника МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова.

Міністр країни-агресорки зухвало та «з усією відповідальністю» попередив, мовляв, Москва «нещадно відповість», якщо буде «зірване свято Дня победи». Ба більше, додав Лавров, «пощади не буде».

Ще далі у своїх заявах пішов російський депутат від Сергій Миронов, який нахабно назвав путінське «перемир’я» на 9 травня «жестом доброї волі».

Вочевидь він забув про недотримання Росією попередніх «припинень вогню» та відмову від режиму тиші 6 травня, оголошеного президентом України Володимиром Зеленським, звинувативши Київ у протилежному. Мовляв, їхній «фюрер» Володимир Путін «запропонував „припинити вогонь“, хоч наперед знав, що Київ не підтримає це».

Німецьке видання Spiegel повідомило, що Кремль раптово скасував акредитацію для іноземних ЗМІ на парад. Серед них ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai і NHK. Мовляв, «формат інформування змінився через ситуацію, що склалася».

Окрім того, у Росії пролунали погрози про «удар у відповідь по Києву» ракетою «Орешнік». Втім, аналітики ISW вважають, Кремль залякує ескалацією війни, бо таким чином «фюрер» Володимир Путін намагається замаскувати слабкість, яку виявили українські атаки в глибокий тил РФ.

