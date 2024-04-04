Кремль намагається подружитися з терористами Талібану: у чому причина — The Times

У Талібані заявили, що вилучення їх із чорного списку є "хорошим кроком з боку Росії".

Росія намагається налагодити відносини з терористичним угрупованням Талібан, яке захопило владу в Афганістані. Представників "Ісламського Емірату Афганістан" запросили на чотириденний форум у російському місті Казань (столиці Татарстану), де буде виступати президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє The Times.

Талібан у РФ також можуть виключити зі списку терористичних організацій. У Талібані заявили, що вилучення їх із чорного списку є "хорошим кроком з боку Росії".

"Ми хочемо дипломатичних відносин з усіма країнами та співпраці в економічному секторі. Що стосується інвестицій, крок Москви дасть можливість кожній країні приїхати та інвестувати сюди", - сказав виданню речник Талібану Забіулла Муджахід.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров описав лідерів Талібану як "розсудливих людей", а речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про необхідність діалогу з терористами, які, за його словами, фактично є владою в Афганістані.

"Це країна, яка поруч з нами, і ми так чи інакше спілкуємося з ними. Нам потрібно вирішувати нагальні питання, для цього також потрібен діалог, тому ми в цьому плані спілкуємося з ними, як практично з усіма — вони де-факто влада в Афганістані", – сказав прессекретар Путіна.

Пєсков не уточнив, які питання Росія хоче обговорити з талібами. Однак його коментарі прозвучали менше ніж через два тижні після того, як терористи з угруповання ІДІЛ-К взяли на себе відповідальність за теракт у Москві.

ІДІЛ-К є заклятим ворогом Талібану і звинувачує його лідерів у відносинах з "невірними". Талібан своєю чергою раніше обіцяв зупинити “терористичні групи”, які завдають ударів за межами своїх кордонів.

Нагадаємо, у Росії на офіційному рівні хочуть зняти з руху Талібан статус терористичної організації. Це питання зараз пропрацьовують МЗС країни-агресорки спільно з Мін’юстом та іншими відомствами.

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