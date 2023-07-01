Кремль намагається поглинути "імперію Пригожина": від приватних армій до "фабрики тролів"

Кремль розпочав важке завдання з демонтажу та встановлення контролю над розгалуженою “імперією” засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, яка включає не лише тіньову найману армію, але й пропагандистські ЗМІ та “фабрику інтернет-тролів”, сумно відому втручанням у вибори в Сполучених Штатах.

Про це пише у суботу, 1 липня, видання Washington Post.

Великі проблеми маленького бунту

Після невдалого “путчу” бізнеси Пригожина вже почали руйнуватися, а його медіа-імперія розвалилася першою. Але управління розпуском, реструктуризацією або поглинанням його діяльності стало проблемою для російського уряду. В Африці, наприклад, Росія намагалася запевнити лідерів, які покладалися на ПВК “Вагнер”, що фірма продовжить працювати, але не ясно, в який спосіб це буде відбуватися, оскільки Пригожина відрізали від потоку державних коштів, які фінансували його упродовж десятиліть.

Також читайте Кремль завдає чергового удару по ПВК "Вагнер": російський сенатор заявив про перемогу Шойгу у протистоянні з Пригожиним

Складності додає тіньове фінансування, яке використовував Пригожин — частково через те, що деякі його підприємства були незаконними. Багато з них працювали лише на готівковій основі з “чорною бухгалтерією”, про що свідчать мільярди рублів, знайдені у фургонах біля штаб-квартири ПВК “Вагнер” в Санкт-Петербурзі та конфісковані правоохоронними органами після заколоту.

“Пригожин — це не тільки “група Вагнера”, він представляє структуру, яка намагається працювати на ідеологічному фронті, на політичному фронті і так далі. Усе це працює в тісній екосистемі з іншими сторонами його бізнесу”, — сказав виданню Денис Коротков, російський журналіст-розслідувач, який першим розповів про найманців ПВК “Вагнер”.

Кінець медіаімперії

Пригожин керував медіагрупою "Патріот", мережею сайтів і блогів, які розширювали його обмін повідомленнями на онлайн-платформах і процвітали завдяки додатку Telegram. Це дозволило Пригожину та ПВК “Вагнер” підвищити свій публічний імідж, критикувати військових лідерів за погане керівництво війною тощо.

До медіаімперії Пригожина також входила сумнозвісна фабрика тролів, співробітники якої потрапили під санкції Сполучених Штатів за втручання у вибори. Ці зусилля переросли в нові проекти, такі як Cyber Front Z, який вербував людей для публікації проросійських коментарів під час обговорень війни в Україні на багатьох найпопулярніших онлайн-платформах світу.

Після повстання веб-сайти Пригожина були швидко виведені з ладу російським інтернет-наглядовим органом Роскомнадзором. У п'ятницю ввечері головний редактор головного сайту групи "РИА ФАН" Євген Зубарєв оголосив про припинення роботи всієї медіагрупи.

Що буде з найманцями

Вербувальник ПВК “Вагнер”, з яким зв'язалася The Washington Post, сказав, що група не планує підписувати контракти з Міністерством оборони Росії, і що активний набір триває. Вербувальник також спростував інформацію про переїзд групи до Білорусі.

Раніше грошовим забезпеченням груп найманців ПВК “Вагнера” займалася основна компанія Пригожина “Конкорд” та її дочірні компанії. Вони надавали продукти харчування та інші послуги, майже напевно за завищеною ціною, а потім використовували надлишок доходів для фінансування неофіційних заходів, у тому числі для утримання груп найманців.

За визнанням самого Путіна, минулого року цей бізнес Пригожина отримав щонайменше 1 мільярд доларів через державні контракти, щоб нагодувати десятки тисяч солдатів на передовій в Україні. Ці контракти з громадським харчуванням були основним засобом фінансування російською державою Пригожина та його операцій.

Замінити постачальника такого масштабу буде складно, особливо в умовах, коли російські бойовики намагаються відбити український контрнаступ. Будь-який дефіцит доходів від громадського харчування може мати ефект доміно на решті операцій, які покладаються на ці грошові потоки.

Хоча Путін заявив, що бійцям "Вагнера" дозволять приєднатися до Пригожина в Білорусі, перші ознаки свідчать про те, що група найманців, ймовірно, буде різко скорочена. Путін фактично запропонував бійцям "Вагнера" три варіанти: піти за Пригожиним у вигнання, приєднатися до регулярних військ Росії або повернутися додому.

Хто замінить "вагнерівців" в Африці

У Росії є й інші приватні військові компанії, але, здається, жодна з них не здатна замінити групу "Вагнера" в Африці, де роками вона служила неофіційним продовженням зусиль Кремля, спрямованих на зменшення впливу Сполучених Штатів і Європи.

“Немає нікого. Технічно можна було б знайти іншого субпідрядника, але там у Пригожина була вага і калібр. Будь-хто, хто спробує туди увійти, швидше за все, почне з розкрадання фінансування, а потім буде розрубаний десь у джунглях”, — запевняє журналіст-розслідувач Коротков.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п'ятницю заявив, що африканські країни самі вирішують, чи хочуть вони продовжувати контракти з ПВК "Вагнер" щодо безпеки.

Однак, саме Пригожин був тим клеєм, який скріплював його строкату імперію.

“За відсутності самого Пригожина група "Вагнера” або перестане існувати, або переродиться в щось зовсім інше, нездатне до того ж рівня діяльності”, — сказав Коротков.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей розпочалася фізична ліквідація найманців ПВК “Вагнер”. Такий наказ віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу наступного дня після невдалого “бунту Пригожина” — 25 червня.

Читайте також: