Кремль намагається прив'язати Україну до теракту в Дагестані: в ISW проаналізували заяви РФ

Путінський режим в РФ абсурдно намагається пов’язати українські удари 23 червня по законних військових об’єктах в анексованому Севастополі в Криму, а також теракт "Вілаят Кавказ" в Республіці Дагестан, ймовірно, пов'язаної з філією "Ісламської держави".

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, диктатор Володимир Путін "співчуває тим, хто втратив близьких і під час ракетного удару по Севастополю, і під час теракту в Дагестані". Що більше - в Кремлі наголосили, "що російські слідчі органи будуть визначати - чи були удар по Криму і теракт у Дагестані однією серією інцидентів, або ж окремими інцидентами".

Спробували пов'язати дві події також колишній російський президент Дмитро Медведєв та голова ЛДПР Леонід Слуцький. Вони назвали обидві події "терористичними атаками". Своєю чергою, керівник Держдуми В'ячеслав Володін одразу визначив і "замовників терактів".

"Інформаційна операція Кремля, яка пов’язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети ATACMS, а не навмисного рішення України про націлювання. Міноборони Росії визнало, що українcька ракета відхилилася від траєкторії польоту та підірвалася в Севастополі через російський ППО", - йдеться у звіті ISW.

Окрім того, аналітики згадують і неназваного представника США. Він повідомив Reuters, що окупантам вдалося перехопити ракету ATACMS, націлену на російську ракетну установку, в результаті чого ATACMS вибухнула та осколками посипалася на пляж Севастополя.

"Російські офіційні особи також не надали жодних доказів своїх заяв про причетність України чи Америки до теракту в Дагестані", - зауважили аналітики.

Нагадаємо, у російському Дагестані 23 червня прокотилася серія терактів. Зокрема, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Тамтешня влада звітує, що вбито шістьох винуватців стрілянини і що активну фазу операції вже завершено.

У неділю, 23 червня, з'явилися повідомлення, що ППО РФ збила ракету над пляжем у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, внаслідок роботи ППО є загиблі та багато потерпілих.

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