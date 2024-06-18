Кремль намагається залучити німців до шпигунства після масового видворення російських дипломатів

Шпигуни отримали приблизно 400 000 євро за свої послуги.

Росія все частіше вдається до шантажу та фінансових стимулів з метою найняти німців для шпигунства. Це відбувається на тлі видворення Європою близько 600 російських дипломатів.

Про це пише Reuters з посиланням на службу внутрішньої безпеки Німеччини.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини заявило, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, попри спроби Заходу обмежити їхню діяльність після вторгнення Москви в Україну.

"Росія наполегливо працює над тим, щоб компенсувати скорочення урядом Німеччини кількості російських агентів у Німеччині", — заявив на пресконференції голова BfV Томас Гальденванг.

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Зазначається, двоє громадян Німеччини, яких у серпні минулого року звинуватили у державній зраді за шпигунство на користь Росії, отримали приблизно 400 000 євро за свої послуги.

"Гонорари агентів свідчать про те, що російські служби продовжують мати величезні фінансові ресурси для досягнення своїх розвідувальних цілей", — додається у звіті.

Особливо ризикували стати мішенню російських спецслужб німці, які проживали в Росії або регулярно туди подорожували, включно з німецькими дипломатами, яких легко можна було зробити вразливими для спроб шантажу.

"Як тільки вони отримують компрометуючу інформацію про своїх цілей, ці служби не соромляться застосовувати агресивні методи вербування", – додали вони.

Раніше німецький офіцер пояснив, чому шпигував на користь РФ.

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