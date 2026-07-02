Кремль намагається втягнути Білорусь у війну: з'явився новий фейк про "атаку українців"

Путін намагається втягнути Білорусь у війну / © ТСН.ua

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Російська влада продовжує інформаційні провокації, поширюючи неправдиві повідомлення про нібито атаки Сил оборони України на білоруські пасажирські автобуси, щоб схилити Мінськ до прямої участі у війні.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram.

За його словами, цього разу російська пропаганда звинуватила українських військових в атаці на автобус сполученням Мінськ — Анапа, який перебував поблизу кордону Білорусі та Росії в напрямку Брянської області.

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«Росія продовжує здійснювати провокації і поширювати брехню про нібито наші атаки на білоруські пасажирські автобуси», — наголосив Коваленко.

Оглядач звернув увагу, що, як і в попередньому випадку з нібито ударом по автобусу з білоруськими дітьми, жодних переконливих доказів не оприлюднено. За його словами, російська сторона обмежилася лише аудіозаписом, не надавши фото чи відеоматеріалів.

Раніше український Центр протидії дезінформації та Генеральний штаб ЗСУ вже спростовували аналогічні заяви Москви, назвавши їх інформаційною операцією для тиску на Мінськ.

На переконання Коваленка, справжня мета таких вкидів полягає у спробі реалізувати бажання Кремля втягнути Білорусь у війну проти України.

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«Путіну не вдається втягнути Білорусь у війну проти України, а дуже хочеться», — зазначив він.

Коваленко додав, що білоруське суспільство не підтримує військову агресію проти України, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається зберігати простір для маневру завдяки контактам із Китаєм та США.

«Тому Росія і здійснює провокації „під чужим прапором“ у спробі сколихнути суспільство Білорусі і Лукашенка для того, аби забаганки Путіна були підтримані. Не вийде, провокації дешеві, в дусі російських бездарних артистів у погонах», — підсумував оглядач.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила Росію у брехні щодо нібито «удару» українських БПЛА по автобусу із дітьми з Білорусі у Брянській області. СБУ перехопила російський документ, який це заперечує.

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Згодом у Білорусі зробили нову заяву про удар дрона по автобусу з дітьми. Припускається, що це здійснив той, хто прагне спровокувати зіткнення Білорусі з Україною.

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