Кремль нервує: експерт розкрив, які "колосальні проблеми" змушують Росію робити ставку на "Орешник"

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Наприкінці 2025 року Володимир Путін несподівано повернувся до риторики, яку використовував перед початком повномасштабного вторгнення. Очільник Кремля знову заговорив про плани захопити так звану «Новоросію», що свідчить про посилення російських ультиматумів.

Про це розповів журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко для «24 Каналу».

За його словами, теперішні амбіції Москви поширюються не лише на Донбас, але й на весь Запорізький та Херсонський регіони, а також на «сірі зони» Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Реклама

Чому «Орешник» став не по кишені

Попри гучні заяви, реальна ситуація в Росії погіршується. Апетити Кремля зростають обернено пропорційно успіхам на фронті та стану економіки. Демченко переконаний: демонстративні удари, зокрема використання ракети «Орешник» та атаки на енергосистему, є ознакою слабкості, а не сили.

«У Путіна колосальні проблеми. Всі ці удари, використання „Орешника“ про це свідчать. Від цього Путіна став відговорювати міністр оборони Бєлоусов, бо один такий удар вартує дорожче, ніж захистити декілька регіонів Росії», — зазначив експерт.

За його словами, у ракетах відсутній ядерний заряд, тому їх використання є фактично «викиданням грошей на вітер», що викликає напругу навіть у вищому військовому керівництві РФ.

За словами експерта, Кремль підвищує ставки, усвідомлюючи брак часу та ресурсів. Статистика свідчить про глибоку кризу мобілізаційного ресурсу, адже у Москві кількість контрактників впала на 40%. Це відбувається попри рекордні виплати: «підйомні» сягають 2 мільйонів рублів, а річний дохід — 5,5 мільйонів.

Реклама

У семи регіонах РФ влада вже відмовляється виплачувати обіцяні гроші через брак коштів.

Економічна ситуація також наближається до критичної межі. «Дірка» у федеральному бюджеті перевищила 7 трильйонів рублів, а багато нафтопереробних заводів простоюють.

Оскільки досягти капітуляції України неможливо, а ресурсів на затяжну війну стає дедалі менше, Путін буде змушений йти на радикальні кроки всередині Росії.

«Він буде не просто підвищувати ставки, а вимушено піде на непопулярні для росіян рішення. Вони стосуватимуться посилення мобілізації, закриття кордонів для військовозобов’язаних», — прогнозує Демченко.

Реклама

Експерт попереджає, що такі дії можуть спровокувати реальну смуту серед російського населення. Нинішня ескалація та загравання з Дональдом Трампом — це спроба Кремля втримати ситуацію перед загрозою економічного та політичного краху режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Портников пояснив, чому Путін хоче залякати європейців «Орешником».