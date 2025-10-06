- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 406
- Час на прочитання
- 1 хв
Кремль обговорює напад на НАТО: комісар ЄС попередив, що Росія вже планує війну
Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що німецька розвідка має докази обговорення Кремлем нападу на НАТО.
Комісар Європейського Союзу з питань оборони та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс різко прокоментував загрозу з боку Росії, посилаючись на дані розвідки та критикуючи слабкість НАТО перед атаками безпілотників.
Про це він розповів в інтервʼю Wyborcza.pl.
Кубілюс заявив, що довіряє розвідслужбам і має серйозні підстави вважати, що Росія розглядає можливість ескалації.
"Я довіряю розвідслужбам. А німецька розвідка стверджує, що вона має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, то хіба вони не планують напад?" — запитує комісар ЄС з оборони.
Кубілюс наголосив, що останні провокації, коли російські безпілотники були помічені над Польщею, Румунією, а потім над данськими та нідерландськими аеропортами, є способом Росії "промацати" Альянс та продемонструвати його слабкості.
Раніше колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері попередив, що через демонстрацію слабкості Сполучених Штатів та Заходу диктатури, такі як Росія і Китай, сприймають це як можливість захопити те, що їм потрібно.