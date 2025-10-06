ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Кремль обговорює напад на НАТО: комісар ЄС попередив, що Росія вже планує війну

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що німецька розвідка має докази обговорення Кремлем нападу на НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Солдат НАТО

Солдат НАТО / © Associated Press

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс різко прокоментував загрозу з боку Росії, посилаючись на дані розвідки та критикуючи слабкість НАТО перед атаками безпілотників.

Про це він розповів в інтервʼю Wyborcza.pl.

Кубілюс заявив, що довіряє розвідслужбам і має серйозні підстави вважати, що Росія розглядає можливість ескалації.

"Я довіряю розвідслужбам. А німецька розвідка стверджує, що вона має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, то хіба вони не планують напад?" — запитує комісар ЄС з оборони.

Кубілюс наголосив, що останні провокації, коли російські безпілотники були помічені над Польщею, Румунією, а потім над данськими та нідерландськими аеропортами, є способом Росії "промацати" Альянс та продемонструвати його слабкості.

Раніше колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері попередив, що через демонстрацію слабкості Сполучених Штатів та Заходу диктатури, такі як Росія і Китай, сприймають це як можливість захопити те, що їм потрібно.

Дата публікації
Кількість переглядів
406
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie