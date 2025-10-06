Кремль обговорює напад на НАТО: комісар ЄС попередив, що Росія вже планує війну

Солдат НАТО / © Associated Press

Реклама

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс різко прокоментував загрозу з боку Росії, посилаючись на дані розвідки та критикуючи слабкість НАТО перед атаками безпілотників.

Про це він розповів в інтервʼю Wyborcza.pl.

Кубілюс заявив, що довіряє розвідслужбам і має серйозні підстави вважати, що Росія розглядає можливість ескалації.

Реклама

"Я довіряю розвідслужбам. А німецька розвідка стверджує, що вона має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, то хіба вони не планують напад?" — запитує комісар ЄС з оборони.

Кубілюс наголосив, що останні провокації, коли російські безпілотники були помічені над Польщею, Румунією, а потім над данськими та нідерландськими аеропортами, є способом Росії "промацати" Альянс та продемонструвати його слабкості.

Раніше колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері попередив, що через демонстрацію слабкості Сполучених Штатів та Заходу диктатури, такі як Росія і Китай, сприймають це як можливість захопити те, що їм потрібно.