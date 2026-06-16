Кремль оповив страх: як Путін «воює» проти власної еліти і чим це може закінчитися для нього

Путін і Пєсков / © Associated Press

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Еліта російського президента Володимира Путіна почала сумніватися, що «все йде за планом» у війні проти України, тому диктатор використовує спецслужби, щоб придушити невдоволення свого найближчого оточення.

Про це пише El Diario.

Автори видання зазначають, що розвідувальним службам РФ вдалося нав’язати свої методи придушення, за схваленням президента, який «одержимий безпекою», за рахунок бізнесу та громадян. Однак, попри це невдоволення, Кремль не має наміру змінювати курс. Навпаки, будь-які ознаки нестабільності стають для Путіна стимулом для подальшого посилення повноважень своїх шпигунів та внутрішніх репресій.

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Путін без чіткого плану ведення війни

Путін залишився без чіткого плану ведення війни в Україні. Аналітик Тетяна Станова сказала: «Донедавна багато хто вважав, що в Путіна є план, як продовжити війну. Зараз зростають сумніви щодо існування такого плану. І навіть якби він існував, для деяких це могло б означати політичну чи фізичну руйнацію».

Російський дипломат Борис Бондарєв, якого вигнали із країни 2022 року, у The Moscow Times зазначив, що ситуація на українському фронті та нестабільна економічна ситуація лише посилюють це роздратування еліти Путіна. Він стверджує, що такі ознаки починають з’являтися навіть у «найлояльніших колах».

Успіхи російських шпигунів

Водночас російські опозиційні експерти вважають, що Путін все одно виглядає сильним і не має стимулу відступати від своєї політики.

За словами опозиційного журналіста Андрія Колеснікова, зниження популярності президента не впливає на його дорожню карту у «придушенні громадянського інакомислення та подальшому обмеженні інтернету». У своїй колонці в «Новій газеті» він пише, що більшість населення приймає все, що йде «зверху, Кремль і Луб’янка (штаб-квартира ФСБ) розглядають це як можливість продовжувати свою політику».

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Інший журналіст, Олександр Коляндр, військова ескалація дозволила йому посилити та узаконити подальше посилення внутрішньої політики, і це допомагає йому перенаправити гнів росіян на Україну.

Найвпливовішими у Росії є ФСБ та ФСО. За словами Коліандра, їхній вплив за останній рік розширився швидше, аніж будь-коли, починаючи від початку 2000-х.

Російський експерт з питань шпигунства Шон Віссвессер стверджує у своїй статті «Foreign Policy», що ФСБ та інші служби безпеки стали інструментами збереження режиму Путіна.

Безсилля еліти

У виданні зазначається, що еліта Путіна є безсилою, щоб йому протистояти. За словами Колеснікова, оточення диктатора починає відчувати наслідки його політики. Він заявляє про нове невдоволення.

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А Бондарев стверджує, що ФСБ має величезні повноваження та колосальні можливості контролю. Всі російські високопосадовці та бізнесмени бояться прослуховування та стеження з боку спецслужб. Така атмосфера тиску «руйнує довіру всередині самої еліти, а без довіри неможливо сформувати жодну серйозну змову чи скоординовані дії проти режиму». Однак, на його думку, вони не зможуть перетворити це роздратування на політичні дії, бо їм бракує «ініціативи, політичної волі та організаційних механізмів».

Як можуть ліквідувати Путіна

Раніше Daily Star писало, що Путіна можуть ліквідувати внаслідок «палацового» перевороту. Через цей страх у Кремлі запровадили особисті обшуки, а сам він ховається в ешелонованих підземних комплексах.

Тим часом The Guardian з посиланням на близькі до Кремля джерела та співробітників європейської розвідки повідомляло, що російська еліта розчарувалася у Путіні, а саме через затяжну війну з Україною, наростання економічних проблем і інтернет-блокування.

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