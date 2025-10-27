Російські загарбники / © Associated Press

Російські соціологи отримали завдання з’ясувати, наскільки охоче виборці готові голосувати за учасників війни проти України на майбутніх парламентських виборах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Аналітики вказують, що Кремль готується до виборів у Державну думу РФ 2026 року, але має сумніви щодо ефективності включення великої кількості військових до партійних списків. Відтак, соціологам доручено перевірити, чи не відштовхне така стратегія електорат.

У ЦПД зазначають, що на тлі героїзації учасників так званої «СВО», у 2026 році в парламент РФ планують завести близько 70–80 таких «героїв». Формально — задля «оновлення депутатського корпусу», фактично — щоб утримати під контролем потенційно небезпечну для режиму категорію людей, які повертатимуться з фронту.

«У Москві добре розуміють: „ветерани“ — не романтизовані герої, а люди зі зброєю, зокрема колишні ув’язнені, які можуть стати каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості й політичної дестабілізації, і становити пряму загрозу для стабільності путінського режиму», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД вважають, що влада РФ сподівається за допомогою депутатських мандатів зробити цих людей лояльними, а також перетворити їх на посередників між Кремлем і військовими, коли ті почнуть масово повертатися додому.

Крім того, як зазначається, включення «ветеранів» у списки має демонструвати ілюзію «соціального ліфту» та мобілізаційного піднесення. Частина таких кандидатів, за даними ЦПД, насправді не брали участі в бойових діях.

