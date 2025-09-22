Кремль перевіряє обороноздатність НАТО: чи відповість Альянс рішуче

НАТО / © Getty Images

Безпілотники над Польщею, винищувачі над Естонією, літаки-розвідники над Балтійським морем – останні дії Москви викликали занепокоєння серед союзників США у Європі. Фактично це виглядає як цілеспрямована кампанія ескалації, мета якої – перевірити обороноздатність та політичну рішучість НАТО.

Про це пише NBC News.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН обговорюватимуть, як альянс реагуватиме на ці порушення. Офіційні особи та експерти закликають до рішучих дій, попереджаючи, що затримки можуть надати Путіну додаткову сміливість.

Естонія вимагала скликання засідання після того, як три російські МіГ-31 без дозволу на 12 хвилин вторглися в її повітряний простір. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це “кричущим, безрозсудним та грубим порушенням міжнародного права”. Кремль, у свою чергу, заперечує будь-які порушення.

НАТО поки реагує стримано: більшість кроків обмежується переговорами та моніторингом. У Вашингтоні підтверджують готовність захищати “кожен дюйм території НАТО”. Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер наголосила: “Наш альянс оборонний, але ми готові захищати повітряний простір і територію НАТО. Якщо нам потрібно протистояти літакам, що діють без дозволу, ми це зробимо”.

Одночасно на сході Європи тривають операції з перехоплення російських літаків. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що Москва прагне діяти на межі червоної лінії, водночас послаблюючи підтримку України. Володимир Зеленський готується представити позицію України на Генеральній Асамблеї ООН, сподіваючись зміцнити міжнародну підтримку.

Європейська безпека потребує швидких і чітких рішень, але засідання Ради Безпеки ООН не дає можливості діяти ефективно, адже Росія має право вето, пояснив Кір Джайлс, старший аналітик Chatham House.

За його словами, у відсутності надійної зміни позиції США необхідно створити “коаліцію здібних і рішучих” європейських держав, які готові гарантувати безпеку України та діяти на практиці.

Прем’єр Польщі вже заявив, що країна без вагань збиватиме об’єкти, які порушують її повітряний простір і несуть загрозу. У менш очевидних випадках рішення потребують обережності та впевненості у підтримці союзників, підкреслив Дональд Туск.

Аналітики застерігають: коливання та невизначеність можуть бути небезпечнішими, ніж рішучі дії. “Європа і НАТО мають продемонструвати волю і дати чітку відповідь Росії”, — зазначив Моріц Брейк із Центру перспективних досліджень безпеки.

На його думку, ефективна стратегія включатиме не лише перехоплення російських літаків, а й застосування бойових винищувачів, здатних оперативно збивати порушників повітряного простору. Як приклад Брейк нагадав 2015 рік, коли Туреччина збила російський літак, і Москва не вдалася до військових дій.

“Невизначеність набагато небезпечніша за рішучі кроки”, — наголосив експерт, застерігаючи, що коливання у відповідях НАТО може лише заохотити нові провокації Москви.

Раніше в Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО та Сполучене Королівство готові захищати повітряний простір Альянсу у разі порушень з боку Росії.