"Кремль перевіряє єдність НАТО": Моравецький відреагував на російські винищувачі біля кордону Польщі

Очільник польського уряду впевнений, що Путін та Кремль вдадуться до подальших провокацій.

Підліт російських винищувачів до кордону Польщі є спробою Кремля перевірити єдність НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

За словами польського очільника уряду, цей інцидент з російськими літаками, які наблизилися до польської зони ППО, свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін і Кремль надалі вдаватимуться до провокацій.

"Вони перевіряють пильність, перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що полякам треба зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками.

Нагадаємо, в понеділок, 13 лютого, до кордонів Польщі підлетіли три російські військові літаки. Їх перехопили винищувачі Нідерландів, які залучені до місії з повітряної охорони РП. Виявилося, що це були три літаки: російський Іл-20м "Кут-А", який супроводжували два Су-27 "Фланкер". Голландські винищувачі F-35 супроводжували стрій здалеку і передали партнерам по НАТО.

Згодом польське оперативне командування ЗС підтвердило інформацію і запевнило, що в таких випадках це стандартна процедура, і російські літаки були в міжнародному просторі, не порушуючи кордонів НАТО.

"Російські літаки супроводжували німецьку Luftwaffe (Люфтваффе або Повітряні сили Німеччини). Вони пролетіли без транспондера", - йдеться в повідомленні.

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