Кремль планує нову хвилю мобілізації: в ISW повідомили подробиці

Російські чиновники серйозно готуються до другої хвилі мобілізації, повідомляють в ISW.

В найближчому оточенні Кремля активно обговорюють необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації в запас напередодні осіннього призову, який планується на 1 жовтня.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські інсайдерські джерела безпеки заявили, що окремі російські чиновники серйозно готуються до другої хвилі мобілізації в резерв і сподіваються провести ще одну хвилю мобілізації в резерв восени.

Аналітики, посилаючись на пропагандистський телеканал, пишуть, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Водночас хочуть провести "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців.

"Ці плани, пропозиції та розбіжності не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом. Раніше ISW спостерігав за активізацією дискусій щодо підготовки до мобілізації в резерв і спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року", - зазначают аналітки Інституту.

В ISW наголошують, що будь-яка нова хвиля мобілізації резерву залежить від Путіна.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія лише лякає великою мобілізацією.

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