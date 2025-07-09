Кремль почав грабувати приватний бізнес Росії, збираючи гроші на війну

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Кремль активно вдається до конфіскації активів приватного бізнесу в Росії, щоб наповнити державну скарбницю та фінансувати військові витрати. Загальна вартість конфіскованого майна від 2022 року досягла 3,9 трлн рублів або 49,5 млрд доларів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За оцінками юристів московської фірми «Некторов, Савельєв та партнери», за останній рік загальна вартість конфіскованих активів потроїлася.

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Підстави для конфіскації російська влада вигадує різні — проблеми з приватизацією підприємства, звинувачення у корупці та навіть екстремізмі або ж просто «захист громадських інтересів».

Вилучені підприємства продаються новим власникам, а доходи від продажу надходять до скарбниці держави-агресорки, яка втрачає наповнення через зниження цін на нафту та зміцнення рубля.

За словами Андрія Яковлєва, економіста і співробітника Центру Девіса Гарвардського університету, конфіскація майна, яке пізніше перепродається, переслідує дві цілі — створює нове джерело доходів для бюджету та «змінює бізнес-еліту таким чином, що її доля пов’язана з виживанням режиму».

Аналітики відзначають, що збільшення конфіскації активів може сприяти зміцненню державних фінансів Росії, але послаблює стійкість економіки і спустошує приватний сектор, який допоміг Кремлю витримати санкції і потрясіння після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, нафтова економіки Росії пішла на спад через санкції, падіння цін на нафту та аномальне зміцнення рубля.