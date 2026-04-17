Кремль почав репресії проти власних же пропагандистів: дійшло до “самогубств” - ISW

Кремль / © Associated Press

Кремль побоюється, що «воєнкори» можуть створити в Росії прототип громадянського суспільства.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

«Високопосадовці Росії нібито продовжують репресувати провоєнних діячів інформаційного простору, яких Кремль не може цензурувати чи кооптувати в рамках ширших зусиль щодо консолідації інформаційного простору під контролем Кремля», — йдеться у звіті.

Аналітики також пишуть, що адміністратор російського ультранаціоналістичного облікового запису мілблогера «Воевода вещает» та колишній пілот російського бойового гелікоптера Олексій Земцов опублікував 15 квітня відео, в якому він заявляє, що якщо відео є в Інтернеті, то його «більше немає» і що він «скористається своєю останньою офіцерською честю», тобто мав намір покінчити життя самогубством.

Земцов стверджував у відео, що зіткнувся з цензурою з боку російського військового командування. З його слів, російська влада переслідувала його за звинуваченням у дискредитації російських військових за скаргу на комплект, який він отримав після переведення до штурмового підрозділу, і що він «не може винести такої ганьби». Однак численні російські джерела стверджують, що станом на 16 квітня Земцов все ще живий.

Інший російський мілблогер, який зосереджується на питаннях російської авіації, відповів Земцову та заявив, що російське військове командування намагалося придушити інакомислення за допомогою репресивних методів, поширених у військовій справі, включаючи власний канал мілблогера.

Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще більше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля відновлення у країні радянської системи цензури.

У Росії останніми тижнями посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення та навіть частини прокремлівських середовищ.

За даними соціологів, рівень довіри до президента Володимира Путіна знизився з 76% до 71% на тлі обмеження доступу до месенджера Telegram та інших інформаційних ресурсів. Водночас повідомляється про критику дій влади з боку російських пропагандистів і військових блогерів, які скаржаться на проблеми зі зв’язком і неефективність витрат.