Кремль погрожує "вжити рішучих дій" щодо Facebook, якщо платформа не блокуватиме заклики до насильства проти РФ

Слід зазначити, що Facebook у Росії офіційно заблокований вже протягом кілької днів.
Москва погрожує "вжити рішучих заходів", якщо Facebook та Instagram не блокуватимуть "заклики до насильства проти РФ".
Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання ТАСС.
За словами Пєскова, Кремль перевірятиме, чи дійсно Facebook та Instagram дозволили заклики до насильства проти солдат-окупантів у контексті вторгнення в Україну. І якщо це підтвердиться, Кремль обіцяє "рішуче припинити їхню діяльність".
Слід зазначити, що Facebook у Росії офіційно заблокований вже протягом кілької днів.
Нагадаємо, компанія Meta Platforms (раніше Facebook) тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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