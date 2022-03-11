Кремль погрожує "вжити рішучих дій" щодо Facebook, якщо платформа не блокуватиме заклики до насильства проти РФ

Кремль погрожує "вжити рішучих дій" щодо Facebook, якщо платформа не блокуватиме заклики до насильства проти РФ

Слід зазначити, що Facebook у Росії офіційно заблокований вже протягом кілької днів.

Москва погрожує "вжити рішучих заходів", якщо Facebook та Instagram не блокуватимуть "заклики до насильства проти РФ".

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами Пєскова, Кремль перевірятиме, чи дійсно Facebook та Instagram дозволили заклики до насильства проти солдат-окупантів у контексті вторгнення в Україну. І якщо це підтвердиться, Кремль обіцяє "рішуче припинити їхню діяльність".

Слід зазначити, що Facebook у Росії офіційно заблокований вже протягом кілької днів.

Нагадаємо, компанія Meta Platforms (раніше Facebook) тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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