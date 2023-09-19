"Кремль поки не готовий": представник чеченської діаспори пояснив, чому у Москві мовчать про Кадирова

У Москві намагаються утримати ватажка Чечні Рамзана Кадирова при владі, там наразі не готові до його раптової смерті.

Про це розповів керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, попри плани Кремля, російська влада хотіла би призначити в Чечні свого губернатора.

"Так, можна сказати, що сьогодні таким чином могли усунути Кадирова. Але, можливо, що зараз ще й не час його усувати. У мене зараз двояке враження від того, що відбувається. Я говорив, що він буде наступним за схемою, яку вибудовує російська влада. Але чи вигідно їм прямо зараз усувати його? Я в цьому не впевнений", - зазначив Сулейманов.

Він припускає, що, можливо, ще не прийшов час, щоб його усувати. Москва побоюється до різкої зміни ватажка.

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"Ми всі знаємо, що Кадиров хворів давно. Це міг бути, так би мовити, розтяжний акт його повільного усунення, а могло бути, що він хворів. Його сьогодні намагаються якось утримати в системі певний час, поки не буде підготовлена інша схема вибудовування влади в Чечні", - мовиться у повідомленні.

Що відомо про стан Кадирова

Чеченському лідеру Рамзану Кадирову могли допомогти “захворіти” російські спецслужби.

Погіршення стану здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути повʼязане з його отруєнням.

У разі дестабілізації правління очільника Чечні Рамзана Кадирова через проблеми зі здоров'ям Путін, ймовірно, не зможе утримати стабільність у республіці.

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