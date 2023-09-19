"Кремль поки не готовий": представник чеченської діаспори пояснив, чому у Москві мовчать про Кадирова

Москва побоюється до різкої зміни ватажка Чечні.
У Москві намагаються утримати ватажка Чечні Рамзана Кадирова при владі, там наразі не готові до його раптової смерті.
Про це розповів керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов в інтерв'ю Radio NV.
За його словами, попри плани Кремля, російська влада хотіла би призначити в Чечні свого губернатора.
"Так, можна сказати, що сьогодні таким чином могли усунути Кадирова. Але, можливо, що зараз ще й не час його усувати. У мене зараз двояке враження від того, що відбувається. Я говорив, що він буде наступним за схемою, яку вибудовує російська влада. Але чи вигідно їм прямо зараз усувати його? Я в цьому не впевнений", - зазначив Сулейманов.
Він припускає, що, можливо, ще не прийшов час, щоб його усувати. Москва побоюється до різкої зміни ватажка.
"Ми всі знаємо, що Кадиров хворів давно. Це міг бути, так би мовити, розтяжний акт його повільного усунення, а могло бути, що він хворів. Його сьогодні намагаються якось утримати в системі певний час, поки не буде підготовлена інша схема вибудовування влади в Чечні", - мовиться у повідомленні.
Що відомо про стан Кадирова
Чеченському лідеру Рамзану Кадирову могли допомогти “захворіти” російські спецслужби.
Погіршення стану здоровʼя лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути повʼязане з його отруєнням.
У разі дестабілізації правління очільника Чечні Рамзана Кадирова через проблеми зі здоров'ям Путін, ймовірно, не зможе утримати стабільність у республіці.