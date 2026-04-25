Кремль полює на дипломатів і військових у Signal: Німеччина розкрила масштабну кібератаку

Уряд Німеччини має вагомі підстави вважати, що за серією фішингових атак на месенджер Signal стоять російські спецслужби. Головними цілями хакерів стали топпосадовці, дипломати та військові.

У суботу, 25 квітня, джерела в уряді Німеччини повідомили агентству Reuters, що за останніми кібератаками на високопоставлених осіб країни, ймовірно, стоїть Російська Федерація.

Кого обрали мішенню?

Згідно з даними розслідування, атаки були ретельно сплановані та спрямовані проти критично важливих груп впливу:

провідні політики та державні діячі;

дипломатичний корпус;

вищий офіцерський склад Збройних сил;

журналісти провідних медіа.

Попередження спецслужб

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) та Федеральне відомство з безпеки інформаційних технологій (BSI) ще на початку цього року оприлюднили спільне попередження. Спецслужби зафіксували аномальну активність у месенджерах, яку класифікували як операцію, що фінансується та координується на державному рівні.

«Характер атак та вибір цілей прямо вказують на зацікавленість іноземної держави у дестабілізації політичної ситуації та зборі конфіденційних даних», — зазначають експерти.

Наразі німецька влада посилює заходи кібербезпеки для урядового зв’язку, оскільки активність російських хакерських угруповань продовжує зростати на тлі напруженої геополітичної ситуації.

Раніше ми писали про те, що користувачі популярного месенджера Signal, який вважається одним з найзахищеніших, дедалі частіше стають мішенями для нової схеми шахрайства. Зловмисники розсилають фейкові повідомлення, маскуючись під офіційну службу підтримки, щоб викрасти доступ до приватних листувань.