Кремль попередив США про удар балістичною ракетою по Дніпру — речниця Пентагону

Попередження було відправлене в автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску.

США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".

Цю інформацію підтвердила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, йшлося про "експериментальну балістичну ракету середньої дальності".

Речниця Пентагону додала, що ця ракета "була створена на базі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

У коментарі пропагандистам агентства ТАСС речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Москва попередила Сполучені Штати про запуск так званої ракети "Орешник" через лінію "російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".

"Попередження було направлене в явочному автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", – уточнив Пєсков.

Раніше агентство Reuters з посиланням на неназваного посадовця США повідомило, що протягом останніх днів Штати інформували Україну про те, що Москва готується запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

У США вважають, що ця "експериментальна ракета" не змінить ситуацію у війні в Україні, оскільки Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру начебто було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

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