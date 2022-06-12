Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кремль поширює фейки щодо Дня Росії, щоб надати "святу" історичної ваги - Центр протидії дезінформації

Дата публікації
Перегляди
858
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кремль поширює фейки щодо Дня Росії, щоб надати "святу" історичної ваги - Центр протидії дезінформації

Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації застерігає, що РФ поширює фейки щодо Дня Росії, щоб додати "святу" значимості та історичної ваги 

Зокрема, в день ухвалення Декларації про державний суверенітет Кремль поширює історичні, мілітаристські та пропагандистські наративи щодо колишніх звершень "тисячолітньої історії".

Про це повідомляє ЦПД при РНБО.


 
"Мзс рф в якості вітання розмістив наратив "ми ввічливо просили не розширюватися на схід", а путін заявив, що "пишається звершеннями і ратними перемогами своїх предків, хто в битвах утверджував гідну роль росії в світі", - зазначили в РНБО.
 
У ЦПД нагадали: 

  • триколор впровадили за царя Петра І для обману морської охорони балтійських портів 
  • двоголового орла вкрали у Візантії для підтвердження тези "Москва – третій Рим"
  • назву Русь викрали у 1721 році, тоді ж Петро І проголосив державу російською імперією, а себе – імператором 

"Варто пам’ятати, що 300 років формального існування росії на карті є всього лише ланцюжком фейків та жорстокої імперської агресії", - додали у ЦПД при РНБО.

Раніше повідомляли, що херсонці не приймають "рускій мір". Жителі міста свідомо проігнорували святкування Дня Росії, організ

Дмитро Снєгирьов: зміна тактики росіянами, можливі котли та наші успіхи на півдненному фронті

Дмитро Снєгирьов: зміна тактики росіянами, можливі котли та наші успіхи на півдненному фронті

Читайте також:

Наступна публікація