Центр протидії дезінформації застерігає, що РФ поширює фейки щодо Дня Росії, щоб додати "святу" значимості та історичної ваги

Зокрема, в день ухвалення Декларації про державний суверенітет Кремль поширює історичні, мілітаристські та пропагандистські наративи щодо колишніх звершень "тисячолітньої історії".

Про це повідомляє ЦПД при РНБО.





"Мзс рф в якості вітання розмістив наратив "ми ввічливо просили не розширюватися на схід", а путін заявив, що "пишається звершеннями і ратними перемогами своїх предків, хто в битвах утверджував гідну роль росії в світі", - зазначили в РНБО.



У ЦПД нагадали:

триколор впровадили за царя Петра І для обману морської охорони балтійських портів

двоголового орла вкрали у Візантії для підтвердження тези "Москва – третій Рим"

назву Русь викрали у 1721 році, тоді ж Петро І проголосив державу російською імперією, а себе – імператором

"Варто пам’ятати, що 300 років формального існування росії на карті є всього лише ланцюжком фейків та жорстокої імперської агресії", - додали у ЦПД при РНБО.

Раніше повідомляли, що херсонці не приймають "рускій мір". Жителі міста свідомо проігнорували святкування Дня Росії, організ

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