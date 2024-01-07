Кремль посилює боєздатність "Росгвардії": ексрозвідник розповів, до чого готується Путін

У росії ухвалили спеціальний закон, який передбачає, що "Росгвардія" може мати важке озброєння.

Російський президент-диктатор Володимир Путін посилює боєздатність "внутрішньої армії" - "Росгвардії", через страх потенційно можливих путчів.

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов.

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"Після пригожинського путчу Путін почав надавати велике значення "Росгвардії" і посилювати Золотова. Тобто ухвалили спеціальний закон, на підставі якого "Росгвардія" може мати важке озброєння, включаючи танки, гаубиці", - зауважив він.

На його думку, очільник Кремля довіряє тим людям, які його безпосередньо охороняли, серед яких - Золотов.

"Усім своїм колишнім охоронцям він довіряє набагато більше, ніж Шойгу, ніж Герасимову, ніж Бортникову, та Патрушеву", - вважає Жирнов.

"Після пригожинського бунту вони зрозуміли, що насправді жодні територіальні сили, ані МВС, ані ФСБ – не змогли захистити. Адже ніхто не вийшов захищати Путіна", - додав ексспівробітник КДБ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, РФ зміцнює ресурси Росгвардії через потрясіння у сфері внутрішньої безпеки.

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