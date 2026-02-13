Кремль посилює ізоляцію: як влада відрізає Росію від світового інтернету

Соцмережі. / © Getty Images

Росія блокує WhatsApp, західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та засоби обходу обмежень. Кремль посилює кампанію, аби відновити контроль над інформаційним простором РФ, а задля запобігання доступу до глобальної мережі Інтернет.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Днями WhatsApp повідомив, що російський уряд намагався повністю заблокувати доступ до месенджера та ізолювати понад 100 млн користувачів. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив те, що в країні почали обмежувати WhatsApp через нібито небажання Meta дотримуватися законодавства РФ, посилаючись на суворі закони про цензуру. З його слів, Москва начебто зніме обмеження з WhatsApp лише в тому випадку, якщо Meta буде готова дотримуватися російського законодавства та взаємодіяти з владою.

Блокування соцмереж

Опозиційні росЗМІ 11 лютого повідомили, що російський федеральний цензор Роскомнагляду заблокував WhatsApp, YouTube, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, браузер Tor, BBC, “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” (RFE/RL), розслідувальний проєкт Systema “Радіо Свободи”, Deutsche Welle, Moscow Times, сервіс віртуальної приватної мережі (VPN) Windscribe та сайт для встановлення програм на смартфони Android в обхід магазинів програм.

Зазначається, що Роскомнагляд видалив ці сайти з Національної системи доменних імен Російської Федерації, частини російської інтернет-системи «Рунет», яка використовує контрольовані державою сервери доменних імен (DNS) для зіставлення IP-адрес з доменними адресами і з’єднання користувачів з веб-сайтами.

Російські телекомунікаційні провайдери юридично зобов’язані використовувати НСДІ, саме тому направляють інтернет-трафік через контрольований Рунетом DNS, запобігають доступу користувачів до веб-сайтів, які не входять до НСДІ.

Водночас російське опозиційне видання «Важні історії» повідомило, мовляв, незрозуміло, коли Роскомнагляд видалив ці веб-сайти з НСДІ, і що користувачі можуть вручну обійти ці блокування, змінивши DNS-сервер, який їхні пристрої використовують для перегляду Інтернету.

Обмеження щодо соцмереж

Аналітики зауважують, що обмеження Кремля щодо WhatsApp і інших західних платформ соціальних мереж, новинних агентств та онлайн-сервісів відбулися після того, як Росія 9 та 10 лютого обмежила доступ до Telegram.

“Кремль, ймовірно, активізує зусилля щодо обмеження доступу до Telegram, WhatsApp та інших західних платформ соціальних мереж, новинних сайтів та інтернет-сервісів, щоб стимулювати росіян перейти на державний месенджер Max, оскільки попередні зусилля Росії з цього приводу були значною мірою неефективними”, - йдеться у звіті.

Нагадаємо, днями у Росії повністю заблокували роботу популярного месенджера WhatsApp. Засоби масової пропаганди почали скаржитися на те, що домен сервісу видалили з DNS Роскомнадзора.

Також Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало шквал критики з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії. Справа у тому, що окупаційні підрозділи масово використовують Telegram для передавання координат цілей, відстеження українських дронів та координації логістики.