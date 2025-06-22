Кремль посилює свій вплив в Африці: ГУР пояснило, у чому причина

Кремль посилює свій вплив в Африці / © ТСН.ua

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Росія, зокрема її державні компанії «РЖД» та «Росатом», активно використовує масштабні інфраструктурні проєкти, щоб просувати свої політичні інтереси в Африці. Це частина стратегії «м’якої сили» Кремля.

Про це повідомляє ГУР МО України.

«Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти — це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від Москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні», — пояснює представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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«РЖД» розширює залізничні проєкти та гуманітарну присутність

Російська залізнична компанія «РЖД» планує реалізувати проєкти в Буркіна-Фасо, Гані та Південно-Африканській Республіці.

У травні «РЖД» затвердила концепцію розвитку своєї «гуманітарної присутності» за кордоном до 2030 року. Вона передбачає фінансування російськомовних шкіл і ліцеїв, а також залучення іноземних студентів до навчання в Росії через стипендії.

Окремий великий напрямок — створення спільного з Росією університету в ПАР, де зможуть навчатися студенти з усього африканського континенту.

«Росатом» формує лояльну технологічну еліту

Паралельно «Росатом» просуває проєкти, спрямовані на формування еліти, лояльної до Кремля. Окрім підготовки персоналу для атомних електростанцій, йдеться про створення цілісної національної освітньої системи, яка працюватиме в інтересах Росії.

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Наприклад, розглядається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті (місто Александрія) — це має забезпечити довгостроковий кадровий вплив Росії.

Нагадаємо, капітан Ібрагім Траоре — молодий лідер хунти з Буркіна-Фасо — відмовився від звʼязків із Заходом на користь співпраці з Росією, націоналізував копальні та став героєм для мільйонів африканців.