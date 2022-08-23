"Кремль потребує мобілізації": Данілов заявив, що ФСБ готує масові теракти в Росії

В містах Росії можуть пролунати вибухи, що призведуть до людських жертв.

Їх готує ФСБ Росії, щоб "стимулювати" росіян до загальної мобілізації.

Про це у своєму твіттері повідомив очільник РНБО України Олексій Данілов.

"На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням", - написав Данілов.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022

Нагадаємо, що секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен посилення військової допомоги Україні.

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