Кремль прагне зберегти незалежний імідж Telegram, але отримати більше впливу на працівників – ISW

Російська влада прагне зберегти імідж Telegram як незалежної та неупередженої організації, одночасно намагаючись отримати важелі впливу на співробітників месенджера, які проживають в РФ.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на інформацію від Центру "Досьє".

Російське видання, яке займається розслідуваннями, Центр "Досьє" 12 вересня опублікувало розслідування про спроби Кремля консолідувати свій вплив на російський інформаційний простір через Telegram напередодні повномасштабного вторгнення до України.

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Видання одержало документи, які свідчать про те, що адміністрація президента Росії інвестувала мільйони рублів у створення мережі Telegram-каналів і задіювання каналів, які вже існують, у межах зусиль Кремля отримати подальший вплив і контроль над наративами в інформаційному просторі в період від 2018 до 2021 року.

У документах визнається, що адміністрація президента РФ конкурувала з російським пропагандисткою і головною редакторкою RT Маргаритою Симоньян за вплив на відомі російські Telegram-канали.

Центр "Досьє" повідомив, що адміністрація президента також визначила пріоритет збереження вигляду Telegram як незалежної та неупередженої організації, одночасно намагаючись отримати важелі впливу на співробітників месенджера, які проживають в РФ.

"Розслідування Центру "Досьє" узгоджується з поточними зусиллями Кремля консолідувати більший контроль над Telegram і ширшим російським інформаційним простором, про що ISW регулярно звітує", – резюмували в Інституті вивчення війни.

До слова, нещодавно начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Telegram становить загрозу національній безпеці держави. За його словами, хоча закриття месенджера технічно складне, але це можна зробити.

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