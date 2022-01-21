Кремль пригрозив "найсерйознішими наслідками", якщо США відкинуть їхні так звані "гарантії безпеки"

Наразі Кремль чекає письмові пропозиції США на їхні вимоги щодо так званих "гарантій безпеки".

В Кремлі опублікували заяву за результатами переговорів між державним секретарем США Ентоні Блінкена та його колегою Сергієм Лавровим та пригрозили "найсерйознішими наслідками" у разі невиконання їхніх так званих "гарантій безпеки".

Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі двох дипломатів на сайті МЗС РФ.

"До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - йдеться у заяві МЗС РФ.

У російському МЗС заявили, що цього можна уникнути, якщо США не проігнорують їхні російські проєкти угод щодо гарантій безпеки у своїй письмовій постатевій реакції, яку Росія очікує отримати наступного тижня.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори вже без камер тривали близько двох годин. За результатами переговорів Блінкен зазначив, він пояснив російському дипломатові, що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади, Сполучені Штати без відповіді не залишать. Лавров же назвав переговори проміжними, і Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів.

Після цього відбулася розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. У ході розмови Блінкен повідомив українського міністра про підсумки переговорів в Берліні, де зустрічався з головою МЗС Німеччини, та Женеві.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.