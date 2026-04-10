Російський атомний підводний човен класу «Щука» (назва НАТО: «Акула») / © Associated Press

Росія активізувала підводний флот для операцій поблизу стратегічних об’єктів Великої Британії в Атлантиці. Аналітики вважають, що це частина прихованої фази «нуль» у протистоянні РФ з НАТО, яка націлилась на підводну інфраструктуру Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові продовжують проводити приховані підводні операції поблизу британських оптоволоконних кабелів і трубопроводів у Північній Атлантиці. Про це 9 квітня повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, зазначивши, що РФ нещодавно направила до цього району атомний підводний човен класу «Акула» та два спеціалізовані розвідувальні апарати Головного управління глибоководних досліджень (ГУГІ), які діяли, зокрема, поблизу виключної економічної зони країни (ВЕЗ).

За словами Гілі, підводний човен класу «Акула», ймовірно, використовувався для відволікання уваги кораблів Королівського флоту від двох розвідувальних субмарин ГУГІ, які «певний час перебували над» об’єктами критичної інфраструктури Британії.

Водночас міністр наголосив, що доказів пошкодження кабелів чи трубопроводів наразі немає, однак Лондон не дозволить будь-яких спроб нашкодити таким об’єктам.

Гілі також уточнив, що британські військово-морські сили відстежували ці субмарини протягом приблизно місяця — аж до їхнього виходу з вод британської ВЕЗ.

Раніше аналітики ISW повідомляли про випадки пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі, що відбувалися на тлі активізації так званої кампанії «Фаза нуль». Її Росія використовує для дестабілізації Європи, послаблення єдності НАТО та формування політичних, інформаційних і психологічних передумов для можливого майбутнього протистояння з Альянсом.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Британія місяць відстежувала в Атлантиці російську ударну субмарину та два апарати ГУГІ, здатні пошкодити підводні кабелі й трубопроводи. Гілі заявив, що завдяки цілодобовому нагляду понад 500 військових Росію змусили відступити. Попри відсутність прямих пошкоджень, активність росіян біля критичної інфраструктури зросла на 30%, що Лондон розцінює як тестування вразливостей Заходу. Гілі застеріг Кремль про серйозні наслідки за будь-які диверсії.

Водночас 9 квітня польські винищувачі F-16 вдруге за тиждень перехопили над Балтійським морем російський літак-розвідник Іл-20. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав це провокацією РФ для перевірки систем ППО та підтвердив постійну бойову готовність військ до захисту повітряного простору.