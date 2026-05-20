Кремль раптово підняв десятки тисяч військових та 2 флоти: у ISW пояснили, навіщо Путіну термінові ядерні навчання

Росія без попередження розпочала масштабні стратегічні ядерні навчання із залученням понад 64 тис.військових, авіації та флотів. Аналітики переконані, що цей раптовий крок є спробою рефлексивного контролю над Заходом. Зокрема, Кремль може намагатися послабити підтримку України з боку європейських партнерів та посіяти розбіжності між союзниками.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Росія використовує раптові стратегічні ядерні навчання без попереднього оголошення, щоб демонструвати силу союзникам України та відвертати увагу від дедалі помітніших проблем на полі бою«, — зазначили аналітики.

Що відомо про ядерні навчання Росії?

Вони нагадали, що напередодні Міністерство оборони РФ оголосило про проведення від 19 до 21 травня масштабних навчань із підготовки та застосування ядерних сил. До них залучили Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, Командування дальньої авіації, а також окремі підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів.

У Міноборони заявили, що в межах маневрів ядерні підрозділи виконуватимуть пуски балістичних і крилатих ракет на полігонах усередині країни. За офіційними даними, у навчаннях беруть участь понад 64 тис.військових і більше ніж 7800 одиниць техніки. Серед них — понад 200 ракетних пускових установок, більше 140 літаків, 73 бойові кораблі та 13 підводних човнів, зокрема вісім стратегічних ракетоносців.

Російська служба BBC з посиланням на Bulletin of the Atomic Scientists повідомила 19 травня, що до навчань, імовірно, залучать більшість із приблизно 320 російських пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерні боєзаряди.

Крім того, Міноборони РФ заявило, що навчання передбачають спільні дії Росії та Білорусі із використанням російської ядерної зброї, розміщеної на білоруській території. Напередодні, 18 травня, білоруське оборонне відомство також повідомило про старт спільних навчань із застосування ядерної зброї.

Раптові ядерні навчання та посилення риторики РФ щодо НАТО

Особливу увагу аналітики звертають на те, що Москва не попереджала про проведення цих маневрів заздалегідь. Ба більше, вони стартували значно раніше за традиційні щорічні ядерні навчання «Гром», які Росія проводить восени, зазвичай у жовтні, від 2022 року.

«Востаннє раптові ядерні навчання російські війська проводили влітку 2024 року — тоді вони були зосереджені на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї та, ймовірно, мали на меті вплинути на дискусії на Заході щодо передавання Україні далекобійного озброєння», — нагадали в ISW.

Паралельно Кремль продовжує посилювати риторику щодо НАТО. Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков 19 травня заявив, що ризик прямого зіткнення між Росією та Альянсом із «катастрофічними наслідками» зростає. Він також звинуватив країни НАТО у провокуванні Росії в ядерній сфері та нагнітанні риторики навколо «російської загрози».

Рябков додав, що Москва не може ігнорувати розвиток ядерного потенціалу НАТО, а також заявив про відсутність умов для серйозного діалогу із Заходом щодо контролю над озброєннями.

«На думку аналітиків, Росія проводить несподівані ядерні навчання 19 — 21 травня та паралельно посилює давні інформаційні наративи, намагаючись вплинути на ухвалення рішень у НАТО та приховати власні слабкі сторони«, — йдеться в повідомленні ISW.

Росія намагається послабити підтримку України

На тлі цих заяв російські війська досі не продемонстрували суттєвих успіхів у межах весняно-літнього наступу 2026 року. Водночас українські сили в окремих районах фронту змогли перехопити тактичну ініціативу. Крім того, російська армія не здатна повністю захистити тилові регіони країни від дедалі масштабніших українських ударів.

Аналітики також припускають, що російська влада одночасно використовує ядерні погрози та інформаційний тиск у межах тактики «рефлексивного контролю». Її суть полягає у впливі на противника через риторику та інформаційні кампанії, щоб спонукати його до рішень, вигідних Москві. Зокрема, Росія може намагатися послабити підтримку України з боку європейських партнерів та посіяти розбіжності між союзниками.

До слова, керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що Росія використовує спільні з Білоруссю ядерні навчання як елемент гібридного тиску та залякування Європи, а не як суто військовий інструмент. Кремль традиційно маніпулює ядерною темою, намагаючись виставити свою агресію як «вимушений захист» і перетворити себе з агресора на жертву. Окрім тиску на ЄС, ці навчання демонструють повний контроль Москви над білоруською армією через лояльних керівників. Головна мета Кремля — посіяти страх у європейських суспільствах, щоб знизити підтримку чинних еліт і посилити проросійські сили.

