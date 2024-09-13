Кремль регулярно звинувачує Захід в ескалації: у ISW назвали мету РФ

Відсутність реакції на події в Курській області також свідчать про небажання ескалації.

Президент Росії Володимир Путін продовжує спроби вплинути на рішення Заходу щодо надання Україні дозволу на використання високоточної зброї проти військових об'єктів на території РФ. Хоча раніше держава-агресорка не посилювала військову ескалацію проти ймовірних порушень Заходом російських "червоних ліній".

Про це повідомляє ISW.

11 вересня Путін учергове заявив, що українські удари по Росії з використанням наданої Заходом зброї означатимуть ескалацію війни в Україні та безпосередньо втягнуть у війну країни Заходу.

"Путін та інші офіційні особи Кремля регулярно звинувачують Захід в ескалації та прямій участі у війні. Вони намагаються змусити Захід приймати політичні рішення, які будуть вигідні Кремлю. Наприклад, не дозволяти Україні використовувати західну зброю для ударів по військових об’єктах у Росії або затримував військову допомогу Заходу Україні"

Раніше Кремль погрожував військовою ескалацією, якщо Захід перетне так звані "червоні лінії", але ніколи суттєво не відповідав на надання військової допомоги Україні США чи Заходом. Кремль також продемонстрував, що не бажає ескалації у відповідь на вторгнення України в Курську область, яке триває понад місяць із застосуванням західного обладнання та завданням ударів HIMARS по території Росії.

"Таким чином, риторика Путіна 11 вересня не є зміною типової російської риторики щодо ризику ескалації війни в Україні та, ймовірно, має на меті вплинути на поточні політичні дебати Заходу щодо здатності України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії за допомогою високоточної зброї, наданої Заходом"

В Інституті додають: зволікання з політичними рішеннями партнерів щодо оборонної підтримки України призвели до критичних затримок військової допомоги. Це стало причиною кульмінації українських контрнаступів і дозволило Росії перехопити ініціативу.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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