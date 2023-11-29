Кремль рекордно збільшив оборонний бюджет для продовження війни - аналітики ISW

Москва планує витратити близько 157,5 млрд дол. на оборону

Російський президент-диктатор Володимир Путін підписав бюджет країни на 2024 рік. Він значно збільшує федеральні витрати, а також включає рекордний рівень видатків на оборону.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в російському бюджеті-2024 держвитрати становлять 412,5 млрд дол., а дефіцит бюджету - 9,5 млрд дол. Повідомляється, що Кремль планує витратити близько 157,5 млрд дол. на оборону і правоохоронну систему, що становить 39% усіх витрат федерального уряду.

ЗаISW, у нинішньому році Міністерство фінансів РФ виділило на оборону 72,1 млрд дол. Втім, ця сума, ймовірно, вища, враховуючи, що значна частина російського федерального бюджету засекречена.

Якщо опубліковані дані правдиві, то більше третини федерального бюджету буде спрямовано оборону, а це рекордний рівень російських оборонних витрат. Аналітики наголошують, що бюджет РФ не покриває всіх витрат на армію та силовиків, частина фінансового навантаження покладається на регіональні бюджети та приватні бізнес-структури.

На думку аналітиків ISW, Кремль планує направити більшу частину своїх федеральних бюджетних коштів, виділених на оборону для підтримки вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, російська нафтова компанія "Лукойл" заробила мільярд євро у Болгарії. Тим часом Європейська комісія проведе розслідування з приводу переробки російської нафти у Болгарії.

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