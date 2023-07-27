Кремль розіслав "методичку", в якій Україну назвали "сатанинською", а Польщу "ісконно руской"

Кремль розіслав російським пропагандистам "методичку", як потрібно висвітлювати річницю Хрещення Русі 28 липня.

Про це інформує видання Meduza, яке ознайомилось з документом.

У тексті вказується, що пропаганда повинна розповідати росіянам про те, що Хрещення Русі стало "точкою становлення державності" Росії. Крім того, пропагандисти повинні розповідати, що тільки "спільна віра дозволила східнослов'янським племенам стати єдиним народом".

Також у документі вказуються і "противники Росії", які нібито завжди "боролись" з православʼям на території України, Білорусі та Польщі.

Про Польщу в документі вказується, що "Польські королі насаджували католицизм і уніатство на окупованих споконвічно російських територіях, щоб роздробити народ і підкорити його собі".

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли росіяни почали зазіхати вже й на землі Польщі. Зокрема, нещодавно диктатор Путін заявив, що "Саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на Заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо". Разом з тим, Путін не нагадав, що СРСР разом з нацистами разом напали на Польщу у 1939 році і проводили братні паради на території розділених держави.

Особливо увага у методичці приділена Україні. У ній вказано, що офіційний Київ потрібно називати "віровідступницьким режимом", який бореться проти Української православної церкви (Московського патріархату – ред.), щоб "знищити духовні зв'язки братніх народів". Разом з тим, у тексті не вказується, що зовсім нещодавно Росія ракетними обстрілами зруйнувала Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Також у методичці вказується, що російські загарбники, як і напали на Україну, вбивають дітей та гвалтують жінок, насправді "борються із новим сатанинським режимом".

"Нацистські сатаністи зміцнилися у святому російському місті Києві, де Русь прийняла хрещення. Росія стала на захист православної віри та громить на фронтах неонацистів, які поклоняються окультним ідеям Гітлера та Бандери", - йдеться у документі.

Крім того, автори методички хочуть, щоб росіянам навʼязували думку, що саме Путін "повернув Росії місію захисниці православної віри".

Джерела видання у Кремлі повідомили, що це не випадковість, Путін у надалі буде згадуватись все частіше у всіх сферах діяльності РФ в рамках підготовки до виборів.

"Це потрібно для виборчих кампаній. Президента пов'язуватимуть із кожною подією. Щоб його ім'я завжди звучало", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заявив про створення військового формування Польщі, Литви та України задля нібито подальшої окупації останньої.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що Республіка Польща викличе посла РФ до МЗС після слів російського диктатора Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

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