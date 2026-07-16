Кремль розпочав підготовку удару по інфраструктурі НАТО: розвідки Литви та Польщі забили на сполох

Росія і НАТО / © ТСН

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Росія розробляє плани для проведення провокацій під чужим прапором проти країн НАТО. Розвідки Литви та Польщі фіксують підготовку кінетичних операцій та використання дронів для дестабілізації регіону.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Польські та балтійські посадовці надалі попереджають про можливість підготовки Росією операції під чужим прапором проти НАТО. Як заявив 15 липня президент Литви Гітанас Науседа, Вільнюс отримав розвідувальні дані про російські плани щодо «цілеспрямованих кінетичних операцій» проти невизначеної інфраструктури Альянсу.

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Водночас Науседа не уточнив, чи є безпосередньою ціллю саме Литва. За його словами, у відповідь на потенційну загрозу країна посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 липня заявив, що Варшава підозрює Росію у підготовці провокації із застосуванням безпілотників, які можуть видати за українські. За одним зі сценаріїв, такі дрони можуть атакувати країну НАТО або цілі на території Росії, що дозволило б Москві «відповісти» на ці атаки під чужим прапором.

Польське видання Onet 30 червня повідомило, а Сікорський підтвердив 9 липня, що Сполучені Штати попередили Польщу про можливість підготовки Росією провокацій проти невизначених країн Альянсу.

Окремо міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що 9 липня Росія вперше провела навчання з бойовою стрільбою на Чудському озері, розташованому на російсько-естонському кордоні.

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За словами Певкура, Росія не повідомила естонській владі про проведення навчань заздалегідь. Міністр також зазначив, що проведення російських військових навчань на озері, на відміну від маневрів поблизу сухопутного кордону, було «незвичним». Водночас естонські посадовці наголосили, що ці дії вписуються у ширшу картину російських провокацій уздовж кордону з НАТО.

«ISW і надалі оцінює ситуацію так, що Росія проводить кампанію «нульової фази», спрямовану на створення інформаційних і психологічних умов для можливих майбутніх провокацій проти НАТО», — йдеться у звіті аналітиків.

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Нагадаємо, Науседа попередив про плани Росії атакувати інфраструктуру країн НАТО, зокрема у Польщі та країнах Балтії, з метою випробувати єдність Альянсу. У Кремлі назвали ці заяви «порцією страшилок» та звинуватили Литву у спробі виправдати нарощування сил Альянсу в регіоні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 15 липня заявив, що Росія готується до подальшої агресії за межами України, яка може загрожувати країнам Балтії, Молдові та іншим регіонам Європи. За його словами, Німеччина вже стикається з гібридною війною з боку РФ, що проявляється у масштабних диверсіях, шпигунстві та кібератаках на критичну інфраструктуру.

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