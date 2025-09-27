Кремль розширює гібридні атаки проти Європи: Захід терміново будує "стіну дронів"

Захід посилює оборону на тлі російської загрози / © ТСН.ua

Кремль розширює свою гібридну кампанію з метою дестабілізувати Захід і паралізувати здатність європейських урядів швидко реагувати на загрози. На тлі безпрецедентних порушень повітряного простору та актів саботажу, європейські лідери терміново переглядають масштаби загрози та посилюють оборону.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських посадовців.

Тестування НАТО та мета Кремля

Як зазначає видання, кінцева мета кремлівського диктатора Володимира Путіна — підірвати соціальну стабільність у Європі та послабити її здатність швидко реагувати на кризи. Дії Росії є скоординованою спробою перевірити реакцію на низку методів саботажу проти НАТО.

Цей гібридний наступ відбувається у вразливий момент для Європи, оскільки континент зіткнувся з ризиком «відсторонення США», що може спонукати Москву випробувати готовність Європи.

«Росія тестує ЄС та НАТО — і наша відповідь має бути твердою, єдиною та негайною», — заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс.

За словами одного з джерел видання, Росія також прагне розвинути здатність здійснити достатньо велику атаку, яка зможе паралізувати Європу.

Від літаків-винищувачів до втручання у вибори

Дії Кремля вже вийшли далеко за межі українського поля бою, де війна триває вже четвертий рік, охопивши низку провокацій:

Порушення повітряного простору: винищувачі над Естонією та рій безпілотників у Польщі. Дрони-шпигуни: ймовірні дрони в Данії, що призвело до призупинення авіасполучення в регіоні. Втручання у вибори: активізація кібероперацій та дезінформації в Молдові напередодні виборів, щоб зірвати її євроінтеграційний шлях.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав вторгнення дронів у Данії «дуже тривожними», оскільки їх складніше відстежити, ніж пілотовані літаки. А прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала громадськість готуватися до більшої кількості гібридних атак, назвавши Росію головною загрозою безпеці.

Український президент Володимир Зеленський також наголосив на стратегічному ризику.

«Європа не може дозволити собі втратити Молдову. Він [Путін — ред.] не чекатиме закінчення війни в Україні, він намагатиметься знайти слабкі місця в Європі, в країнах НАТО — він намагатиметься це зробити», — попередив Зеленський.

Європа готує «стіну дронів»

У відповідь на ескалацію міністри оборони країн східного флангу ЄС прискорили ініціативу зі створення так званої «стіни дронів» (drone wall) для поліпшення безпеки та протидії гібридним загрозам.

Окрім того, НАТО активізувало роботу над посиленням протиповітряної оборони. За словами єврокомісара Кубілюса, значна частина цієї нової системи захисту може бути розгорнута протягом року.

Нагадаємо, німецькі військові зізналися, що на тлі нових інцидентів із російськими дронами в Європі, чинне законодавство фактично забороняє Бундесверу збивати такі повітряні цілі. Попри те, що деякі законодавчі зміни були ухвалені ще на початку року, через політичні зміни в країні вони досі не набули чинності.