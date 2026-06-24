Путін прислав до Мінська Лаврова, щоб "добити" Лукашенка: чи піде Білорусь на Україну — аналіз ISW

РФ втягує Білорусь у війну / © ТСН

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Росія розгорнула чергову інформаційну кампанію когнітивної війни. Її мета — представити потенційні удари України по законних військових цілях на території Білорусі, які забезпечують бойові операції РФ, як «ескалацію конфлікту» проти Мінська та так званої Союзної держави.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін прислав Лаврова до Білорусі, аби втягнути Лукашенка у війну

Приводом для чергових звинувачень став круглий стіл за участю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та посла Білорусі в Росії Юрія Селіверстова, що відбувся 23 червня.

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Очільник російського МЗС прокоментував нещодавні вимоги президента України Володимира Зеленського до білоруської сторони демонтувати ретрансляційні станції зв’язку біля спільного кордону, а також попередження, що інакше ці об’єкти будуть атаковані.

Лавров назвав заклики України та їхню підтримку з боку Європи «спробами втягнути Білорусь у війну». Водночас він підкреслив, що Москва готова застосувати «весь спектр заходів» відповідно до двостороннього договору про гарантії безпеки, який передбачає залучення військової сили.

Попри тиск РФ, білоруський дипломат Селіверстов не підтримав риторику Лаврова. Його позиція перегукується із заявою Олександра Лукашенка від 15 червня про небажання надавати білоруські війська для участі у війні в Україні.

Чому білоруські ретранслятори є законною ціллю

За даними аналітиків, розгорнуті Росією чотири ретрансляційні станції у Гомельській та Брестській областях є легітимними військовими об’єктами. Як зазначав Володимир Зеленський 21 червня, це обладнання дозволяє окупантам скеровувати дрони-камікадзе на велику дальність і завдати високоточних ударів по енергетиці, логістиці та цивільних об’єктах у Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

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Використання білоруського простору для обходу української ППО фіксувалося ще у грудні 2025 року. Зараз тактика РФ змінилася: через швидке відновлення українцями статичних об’єктів ворог переключився на рухомий склад залізниці, намагаючись створити дефіцит локомотивів.

З огляду на те що Білорусь із 2022 року є де-факто союзником РФ, надає свій повітряний простір, бази та допомагає обходити санкції, потенційна відповідь України по її військовій інфраструктурі є абсолютно законним оборонним кроком, а не ескалацією.

Чому РФ хоче втягнути Білорусь у війну

Експерти ISW припускають, що загроза використання механізмів так званої Союзної держави потрібна Кремлю не лише для залякування. Росія прагне використати людські та навчальні ресурси Білорусі, щоб компенсувати хронічний дефіцит власних військ.

Російська влада у перспективі може юридично прирівняти обов’язки білорусів до російських та змусити жителів Білорусі проходити службу у збройних силах РФ або спільних військових формуваннях.

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Чи вступить Білорусь у війну: останні новини

Нагадаємо, Росія посилює тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, намагаючись отримати доступ до території Білорусі для реалізації нових військових планів щодо України.

За даними The Wall Street Journal, через уповільнення наступу на Донбасі Кремль від початку року прагне створити нові осередки напруги. Головна мета Москви — регулярні запуски БпЛА по Україні, розширення лінії бойових дій у напрямку західних регіонів та відволікання українських резервів.

Крім того, Кремль розглядає Білорусь як майданчик для гібридних операцій проти країн НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу та послабити міжнародну підтримку України.

Головним інструментом впливу Москви залишається фінансова залежність Мінська. За інформацією джерел, значну частину переговорів веде посол РФ Борис Гризлов, який шантажує Лукашенка припиненням економічної підтримки.

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