Російська влада відмовилася від фестивалю вперше від часів пандемії / © Associated Press

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Російська влада обмежує масові зібрання на Красній площі в Москві, ймовірно, через побоювання протестів та внутрішніх заворушень.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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Зокрема, організатори військово-музичного фестивалю «Спаська башня» 17 серпня оголосили про скасування музичного фестивалю, спочатку запланованого на 21-30 серпня, «з причин, що не залежать від організаторів».

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Росія щорічно проводить музичний фестиваль «Спаська башня» на Красній площі від 2007 року (крім 2020 року), і в ньому беруть участь військові оркестри Міністерства оборони Росії, Росгвардії, Федеральної служби безпеки (ФСБ) та інших федеральних силових структур. Російська влада також скасувала щорічний концерт на Красній площі до Дня Росії, запланований на 12 червня.

Український Центр протидії дезінформації зазначив, що скасування масових заходів відбулося після протестів проти рішення Верховного Суду Росії заборонити опозиційній партії «Яблуко» брати участь у виборах до Державної Думи 18-20 вересня.

«Масовані публічні заходи на Красній площі, ймовірно, залучатимуть велику кількість сил безпеки, навіть без побоювання протестів чи громадянських заворушень, а скасування цих заходів свідчить про те, що російська влада вирішила зберегти пропускну здатність своїх сил безпеки на тлі нових конкуруючих вимог, що виникають через наслідки війни загалом та української страйкової кампанії зокрема», — зазначили експерти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що, російське керівництво зосередило навколо Москви одразу три потужні кільця протиповітряної оборони. Для створення такого щільного купола ворогу довелося стягнути системи ППО практично з усіх куточків своєї величезної території, фактично залишивши без належного захисту інші регіони та кордони.

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