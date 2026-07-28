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Кремль у паніці зводить «Панцирі» навколо Москви, техніку масово стягують навколо резиденції Путіна — ISW
Кремль у паніці посилює захист Москви на тлі українських далекобійних ударів.
Російський «фюрер» Володимир Путін панічно боїться українських ударів по Москві. Біля його резиденції з’явилися нові системи ППО.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
«Росія будує нові об’єкти ППО „Панцир“ навколо Москви в межах постійних спроб адаптуватися до ударів України на великі відстані», — зауважують американські аналітики.
За даними розвідувального документа з відкритих джерел, оприлюдненого 27 липня, Росія за останні два місяці збудувала близько 24 нових веж для розміщення систем ППО «Панцир» у Москві та поблизу столиці.
Зазначається, що російська влада розмістила додаткові вежі поблизу ключових об’єктів у цьому районі. Зокрема, на Московському нафтопереробному заводі, резиденції президента-диктатора Володимира Путіна та міжнародному аеропорту Внуково. Окрім того, було розміщено від трьох до чотирьох нових систем ППО «Панцир» та дві системи С-400 у самій Москві.
Кремль посилює захист Москви
Аналітики ISW вже повідомляли, що українські удари загрожують комфорту Москви, а також б’ють по гаманцях оточення Кремля. Успішні удари ЗСУ, зокрема по об’єктах логістичної компанії Wildberries, змушують Москву поспіхом латати дірки в ППО та терміново будувати додаткові стаціонарні позиції ППО «Панцир» по всій Московській області.
Окрім того, влада РФ змушена йти на нові обмеження у цивільній авіації через систематичні атаки українських дронів на об’єкти в тилу. Нещодавно «Росавіація» запровадила нові правила польотів у Москві — над столицею закривають небо.