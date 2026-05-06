Кремль у страху: чому оточення Путіна більше не бачить у ньому лідера

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Володимира Путіна позбавили прізвиська «бос» і понизили у статусі до «старого». Так диктатора тепер називають його власні наближені, які вкрай занепокоєні майбутнім країни. 73-річний тиран, охоплений параноєю, фактично оселився у підземних бункерах, побоюючись державного перевороту та ударів безпілотників.

Про це пише Daily Star.

За даними колишньої співробітниці Центрального банку РФ Олександри Прокопенко, атмосфера в Москві нагадує найгірші часи сталінського терору. Еліта, яка раніше була вірною диктаторові, тепер відкрито називає його «психопатом», який за лічені місяці зруйнував економічні здобутки десятиліть.

Реклама

«Рівень параної, в умовах якої люди змушені жити, такий, що вони бояться навіть думати, не кажучи вже про те, щоб говорити. Це страх абсолютно параноїдального, сталінського характеру», — зазначає вона.

Джерела стверджують, що оточення російського президента розділилося на «підлабузників» і «прихвостнів», які занадто налякані для відкритого протесту. Один із критиків прямо заявив: «Тисячі людей десятиліттями будували бізнес. Путін усе зруйнував усього за кілька місяців».

Через страх замаху Путін залишив свої розкішні палаци в Москві та на Валдаї. Замість них він обирає високотехнологічні підземні фортеці, зокрема маєток у Геленджику, обладнаний багаторівневими бункерами.

Щоб створити ілюзію присутності лідера в публічному просторі, державне телебачення використовує попередньо записані кадри, так звані «консерви». Насправді ж диктатор тижнями не з’являється на поверхні.

Реклама

Заходи безпеки навколо Путіна стали безпрецедентними. Відвідувачів Кремля піддають повному обшуку тіла, а за персоналом — від кухарів до охоронців — встановлено цілодобове відеоспостереження. Високопосадовці змушені відмовлятися від Apple Watch і ховати телефони, щоб уникнути прослуховування.

Прокопенко описує курйозний, але показовий інцидент: один із молодих заступників міністра настільки злякався стеження, що буквально сів на свій iPhone під час наради. Коли ґаджет задзвонив, чиновник почервонів, швидко пробурмотів, що він на засіданні, і продовжив сидіти на пристрої.

«Старий, звісно, психопат, але не ідіот», — цитує вона одного зі своїх інформаторів. Попри внутрішнє обурення еліт диктатор уже заклав майбутнє країни під удар, і зараз єдине, чого хоче його оточення — це припинення війни в Україні. Проте страх перед тираном у бункері наразі виявляється сильнішим за бажання змін.

Путін панічно боїться бунту — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 4 травня дрони атакували Москву. Сталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмівської. Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.

Реклама

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви. Він наголосив, що на параді 9 травня не буде військового обладнання. Це, наголосив український лідер, «показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше».

Новини партнерів