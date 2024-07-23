У Росії хочуть узаконити переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля і війною проти України. На це вказує проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зауважують, що РФ робить кроки з кодифікації термінів, що розширюють російське офіційне визначення переслідуваного екстремізму в межах її зусиль з кримінального переслідування і придушення внутрішньої опозиції Кремлеві. Так, проєкт нової контртерористичної стратегії встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".

"Ці визначення, особливо положення, що формулює підтримку змін до конституції РФ як "радикалізм", намагаються інформаційно пов'язати і навіть визначити опозицію до нинішніх дій і структури уряду як етнічну нетерпимість до росіян, які підтримують політику Кремля і війну в Україні, ненависть до російської культури та історії, а також підтримку держав, "недружніх" до Росії у свідомості росіян", - наголошують в ISW.

Ймовірно, Кремль прагне використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими ультранаціоналістами. Адже останнім часом адміністрація "фюрера" посилює боротьбу з нелегальною міграцією на тлі етнічної напруженості - як боротьби з екстремізмом, але не в змозі адекватно протистояти загрозі ісламського екстремізму в самій Росії.

Нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму та репресії в інформаційному просторі, вірогідно, були спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян. В ISW вважають, що новий проєкт контртерористичної стратегії має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.

У пояснювальній записці до цього проєкту зазначають, що "вирішення" проблеми внутрішнього екстремізму вимагає змін у "всіх сферах державної політики, включаючи національну, міграційну, молодіжну, культурну та інформаційну (політику)". Також її автори наголошують на важливості "зміцнення традиційних російських правових і моральних цінностей", протидіючи поширенню "радикального націоналізму і неонацизму в умовах проведення "сво" і "включення нових територій".

"Кремль, ймовірно, спиратиметься на наративи та ідеології, що просувають внутрішній націоналізм, аби створити інформаційні умови для своєї тривалої військової операції в Україні та майбутньої ворожості до інших держав, які Москва вважає ворожими, під "русофобськими" та іншими "екстремістськими ярликами", - наголошують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, в Росії заговорили про можливе вторгнення до ще однієї країни - до Грузії. Заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов висловився, що Москва готова вести свої війська до цієї країни, аби допомогти партії "Грузинська мрія" утримати владу.

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