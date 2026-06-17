Видобуток рідкісноземельних металів / © ТСН

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Індія шукає шляхи зменшення залежності від китайських постачань рідкісноземельних металів. Для цього державна компанія IREL розпочала переговори з російською «Роснефтью» щодо отримання зразків сировини з Томторського родовища.

Про це пише Reuters.

Індійська державна гірничодобувна компанія IREL проводить перемовини з «Роснефтью» щодо отримання зразків рідкісноземельних металів із Томторського родовища в Сибіру, яке російський нафтовий гігант придбав торік. Як повідомило джерело, цей крок пов’язаний із прагненням Нью-Делі гарантувати доступ до стратегічно важливих мінералів, світовий ринок яких переважно контролює Китай.

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За словами співрозмовника, переговорний процес відбувається на рівні урядових структур, а зразки перед відправленням до Індії проходитимуть первинну обробку на території Росії.

Індійська сторона має намір спершу проаналізувати мінеральний склад родовища, перш ніж ухвалювати рішення щодо масштабнішої співпраці. Про це повідомило джерело, обізнане з деталями переговорів.

Компанія IREL відіграє ключову роль у міжнародній стратегії Індії із забезпечення постачань рідкісноземельних ресурсів. Це має допомогти задовольнити внутрішній попит, що зростає, та скоротити залежність від Китаю, особливо з огляду на складні відносини між двома країнами.

Томторське родовище розташоване в сибірському регіоні Якутія і вважається одним із найбільших у світі нерозроблених джерел рідкісноземельних металів. Рідкісноземельні елементи мають стратегічне значення для виробництва постійних магнітів, які застосовуються в електродвигунах електромобілів, а також у низці оборонних і «зелених» технологій.

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У листопаді 2025 року влада Нью-Делі затвердила програму підтримки виробництва рідкісноземельних магнітів обсягом 73 млрд рупій (770,77 млн дол.). Водночас Індія досі не має промислових потужностей для повного циклу очищення та розділення рідкісноземельних елементів до високого рівня чистоти.

Минулого року країна вже намагалася отримати зразки рідкісноземельної сировини в сусідній М’янмі за сприяння впливового повстанського угруповання. Крім того, IREL веде переговори з компаніями з Японії та Південної Кореї щодо запуску комерційного виробництва рідкісноземельних магнітів.

Також компанія вивчає перспективи видобутку рідкісноземельних металів в Аргентині, Австралії та Малаві. За словами джерела, виробництво магнітів в Індії планують запустити у 2029 — 2030 роках.

Індія володіє третім за обсягом запасом рідкісноземельних металів у світі — близько 7,23 ммл метричних тонн. Однак на сьогодні країна все ще не виробляє рідкісноземельні магніти на внутрішньому ринку.

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До слова, аналітики стверджують, що війна проти України перетворила Росію на васала Китаю, який поступово встановлює контроль над російськими територіями. Через санкції РФ стала критично залежною від китайських технологій, товарів та інвестицій, чим Пекін відверто користується, вимагаючи величезних знижок на енергоносії. На Далекому Сході та в Сибіру спостерігається «повзуча анексія»: регіони дедалі більше інтегруються в економіку КНР, місцеві жителі звертаються за вирішенням проблем до китайської влади, а вивчення китайської мови стає масовим. Таким чином, Пекін досягає домінування без формальної анексії, використовуючи слабкість та економічну ізоляцію Москви.

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