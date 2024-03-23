Кремль уже використовував такі методи: РНБО про теракт у "Крокус Сіті Хол"

У концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Красногорську ввечері 22 березня сталася стрілянина. У будівлі також пролунав вибух, після цього почалася пожежа. Вже відомо про близько 93 жертв та 180 поранених.

Як зауважує Центр протидії дезінформації при РНБО, теракт у "Крокус Сіті Холл" може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ. Звинувачення України, які лунають з РФ, вже підтверджують цю версію.

Так, про можливість терактів у Росії на початку березня попереджало посольство США в РФ та рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу.

У Головному управлінні розвідки України вже заявили, що теракт у Красногорську – свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

"Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві 1999 року та захоплення заручників на "Норд-Ост" 2002 року Кремль уже використовував для виправдання Другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголошують експерти ЦПД.

Нагадаємо, ФСБ знайшла "український слід" після теракту у "Крокус Сіті Хол".

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