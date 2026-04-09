Кремль вбиває "ядерний" клин між США та ЄС: у ISW викрили підступний задум Кремля

У Росії продовжують погрожувати застосуванням ядерної зброї / © pexels.com

Росія знову відновила ядерну риторику проти країн Заходу. Окупанти звинуватили Європейський Союз у спробі створення ядерної бомби і поскаржилися на це Сполученим Штатам.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Така риторика РФ свідчить про намагання вбити клин між Сполученими Штатами та Європейським союзом.

«Кремль продовжує вживати скоординованих інформаційних зусиль, спрямованих на посилення риторики щодо ядерної ескалації, ймовірно, у спробі вбити клин між Сполученими Штатами та Європейським Союзом», — зазначають аналітики.

Зокрема, очільник Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв традиційно озвучив погрози, що Росія повинна застосувати ядерну зброю, включаючи «нестратегічні» системи, проти ворожих цілей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, який раніше анонсував зміни в російській ядерній доктрині, розповів про заплановані поправки. Москва розширює список підстав для удару у відповідь. «Критична загроза» суверенітету Росії навіть звичайною зброєю буде підставою для ядерної відповіді, заявив російський президент.

Путін повідомив, що в ядерну доктрину країни запропонували внести низку уточнень щодо умов застосування ядерної зброї.

Україна вже назвала це ядерним шантажем, оскільки не працюють традиційні пропаганда і погрози.

Західна преса писала, що ядерні погрози Путіна перестають працювати проти Заходу і там подібні заяви вже не викликають такого ажіотажу, як раніше.