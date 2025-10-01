Російська пропаганда / © ТСН.ua

У 2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.

За інформацією ЦПД, у 2026 році витрати російського бюджету на державні телеканали сягнуть 106,4 млрд рублів (1,27 млрд доларів). Це на 54% більше, ніж планувалося раніше, і навіть перевищує видатки поточного року.

У Центрі зазначили, що найбільше зростання фінансування очікує на розважальні та другорядні федеральні телеканали.

«Субсидії зросли більш ніж удвічі», — йдеться у повідомленні.

Також суттєво збільшені бюджети основних кремлівських мовників — «Первый», «Россия 1», НТВ та інших.

«Загалом у 2026-2028 роках Кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів)», — наголосили у ЦПД.

Там додали, що на тлі рекордного дефіциту бюджету та економічних проблем, спричинених війною і санкціями, Росія урізає соціальні видатки, але водночас продовжує щедро фінансувати пропаганду.

«Для Кремля медійна машина — ключовий інструмент утримання контролю. Саме завдяки їй російське суспільство готове миритися зі злиднями, йти на фронт і підтримувати агресивну політику Путіна, яка руйнує саму Росію», — резюмували у Центрі протидії дезінформації.

Раніше повідомлялося, що Кремль активізував три риторичні лінії, спрямовані на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Кремля.

Ми раніше інформували, що Росія запустила в Європі пропагандистську кампанію «Росія — не мій ворог». Наліпки з цим гаслом з’явились у Румунії, Франції та Італії.