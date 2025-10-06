ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1018
Час на прочитання
1 хв

Кремль відповів, чи отримував дані про Україну з китайських супутників

Кремль заперечив заяви про те, що Китай ділиться супутниковими розвідувальними даними з Росією для допомоги в ракетних ударах по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кремль відповів, чи отримував дані про Україну з китайських супутників

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Кремль, відповідаючи на запитання, чи надає Китай супутникову розвідку для України, заявив, що Москва має власні можливості.

Про це пише Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков відповів на це запитання після заяви представника української розвідки, наголосивши, що Москва має власні засоби для забезпечення всіх потреб на полі бою.

«Ми маємо свої власні можливості, включно з космічними, щоб виконати всі завдання, які ставить перед нами спеціальна воєнна операція», — сказав він.

Ця заява Кремля пролунала у відповідь на твердження української розвідки про те, що Пекін передає РФ супутникові дані для визначення стратегічних цілей, зокрема об’єктів, які належать іноземним інвесторам.

Нагадаємо, що над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. 5 жовтня над Львівщиною, на яку припав основний удар, пролетіли щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Дата публікації
Кількість переглядів
1018
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie