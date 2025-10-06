Кремль відповів, чи отримував дані про Україну з китайських супутників

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Кремль, відповідаючи на запитання, чи надає Китай супутникову розвідку для України, заявив, що Москва має власні можливості.

Про це пише Reuters із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков відповів на це запитання після заяви представника української розвідки, наголосивши, що Москва має власні засоби для забезпечення всіх потреб на полі бою.

«Ми маємо свої власні можливості, включно з космічними, щоб виконати всі завдання, які ставить перед нами спеціальна воєнна операція», — сказав він.

Ця заява Кремля пролунала у відповідь на твердження української розвідки про те, що Пекін передає РФ супутникові дані для визначення стратегічних цілей, зокрема об’єктів, які належать іноземним інвесторам.

Нагадаємо, що над заходом України під час удару РФ фіксували китайські супутники. 5 жовтня над Львівщиною, на яку припав основний удар, пролетіли щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.