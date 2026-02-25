Дмітрієв і Віткофф / © Associated Press

Російський диктатор Путін відправляє на переговори до Женеви свого представника з економічної співпраці, уродженця Києва Кирила Дмітрієва.

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

«Дмитрієв планує прилетіти до Женеви в четвер, щоб продовжити переговори з американцями щодо економічного треку», — йдеться в повідомленні пропагандистів.

У Мережі Дмітрієва жартома називають радником з підкупу американців. Саме Дмітрієв ось уже рік намагається переконати Стіва Віткоффа, що Штати мають скасувати санкції проти РФ і повернутися до економічної співпраці. Він обіцяє Штатам багатомільярдні контракти, зокрема на освоєння природних ресурсів російської Півночі. Так, за даними української розвідки, під час візиту до США Дмітрієв запропонував укласти між країнами економічну угоду на 12 трлн. доларів.

Чи буде Дмітрієв брати участь у тристоронніх переговорах на початку березня, наразі невідомо. Але можна припустити, що його присутність могла би забезпечити хоч якийсь конструктив у переговорах. Зрештою, він хоча б не читає історичні лекції співрозмовникам, як це полюбляє робити голова російської делегації Мединський.

Також російські так звані «ліберальні» ЗМІ стверджують, що між Дмітрієвим і главою МЗС РФ Лавровим є непублічний конфлікт. Лаврова відносять до табору так званих «яструбів», які виступають проти припинення війни з Україною і будь-яких поступок. Дмітрієв нібито не проти домовитися і завершити війну.

Нагадаємо, що Кремль несподівано змінив очільника своєї делегації за кілька днів до минулої зустрічі у Женеві. На її чолі поставили пропагандиста Мединського. Натомість під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23-24 січня і 4-5 лютого головував Ігор Костюков.