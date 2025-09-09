Голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

Американський Інститут вивчення війни прокоментував останні заяви голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо Фінляндії. В ISW зазначили, що вони «безпосередньо відображають хибні виправдання Кремлем його вторгнення в Україну».

Про це йдеться у звіті ISW від 8 вересня.

Зокрема, Медведєв звинуватив Фінляндію в «історичних зв’язках» із нацистською Німеччиною і бажанні в 1940-х роках розширити свої кордони, включивши до них Східну Карелію, Ленінград і Кольський півострів.

Колишній президент РФ також назвав чинний фінський уряд «русофобським», а вступ до НАТО — підготовкою до війни проти Росії, ігноруючи той факт, що відмова Фінляндії від військового нейтралітету була прямою відповіддю на повномасштабне вторгнення Росії до України в 2022 році. Медведєв заявив, що НАТО використає Фінляндію як «плацдарм для нападу» на Росію.

«Заяви Медведєва від 8 вересня про нібито переслідування Фінляндією етнічних росіян, знищення російської культури, зв’язки з нацизмом та загрозу безпеці Росії прямо паралельні заявам, які Кремль використовував для виправдання своїх вторгнень до України у 2014 та 2022 роках», — зазначають аналітики.

Зокрема, ISW звертає увагу на використання Медведєвим фрази «корінні причини» — формулювання, на яке кремлівські посадовці неодноразово посилалися, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, в Москві стверджують, що будь-яке майбутнє мирне врегулювання в Україні має усунути «корінні причини» війни, під якими мають на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

При цьому, додають в Інституті, погрози Медведєва Фінляндії не є унікальними, а радше частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на погрози державам НАТО та виправдання майбутньої російської агресії.

Автори звіту нагадують заяви помічника президента Росії та колишнього секретаря Ради Безпеки Миколи Патрушева від 13 березня. Тоді він стверджував, що Фінляндія нібито намагалася «винищити» слов’янське населення, і що Захід перетворює її на «плацдарм» для агресії проти Росії. Раніше, 2023 року, Путін заявляв, що НАТО «затягнуло» Фінляндію до альянсу, і що з цією країною «будуть проблеми».

За спостереженнями аналітиків, російські чиновники все частіше посилаються на наративи про історичні зв’язки Фінляндії з Росією, а російські інформаційні операції, спрямовані проти Фінляндії, давно охоплюють такі теми, як історія Фінляндії як союзника нацистів під час Другої світової війни, намір Фінляндії повернути втрачені території та підготовка Заходу до використання її для загрози північно-західній Росії.

«Кремль використовує той самий сценарій, який він застосовував проти України, щодо країн НАТО, таких як Фінляндія та країни Балтії, щоб створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії», — констатує ISW.

Що передувало

Напередодні колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який нині обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, опублікував статтю на сайті російського державного агентства ТАСС, в якій виступив із погрозами на адресу Фінляндії. Стаття називається «Нова фінська доктрина: дурість, брехня, невдячність».

Чиновник, зокрема, звинуватив Фінляндію у тому, що вона проводить «конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією» і «готує плацдарм для нападу» на неї. У зв’язку з цим він прямо погрожує Гельсінкі: «Протистояння з нами може призвести до краху фінської державності вже назавжди».