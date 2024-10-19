Кремль використовує американців для поширення антиукраїнської пропаганди – розслідування AP

Дехто з відомих людей зізнався, що їм платили за просування серіалу.

У квітні цього року у США показали серіал з 12 епізодів у документальному стилі “Зеленський без маски”. Він містив нищівну критику Зеленського та коментарі від осіб, котрі симпатизували Росії. Сталося це під час того, коли Конгрес обговорював військову допомогу Україні.

Про це пише AP.

За даними видання, впливові консерватори у соціальних мережах розкрутили проєкт серед мільйонів своїх підписників.

Серед коментаторів був і Дональд Трамп-молодший, старший син колишнього президента писав у X, Truth Social і Threads:

"Цікаво про мільярди доларів і зброю, які Конгрес надіслав Україні? Подивіться першу серію вибухового 12-серійного серіалу", - йшлося в повідомленні.

Водночас багато відомих осіб, які поширювали це відео, минулого місяця висловили шок, дізнавшись, що просували продукцію, таємно фінансовану Кремлем. Дехто з них зізнався, що їм платили за просування серіалу.

"Створення “Зеленського без маски” та його вірусне поширення демонструють, наскільки широко розповсюджуються підтримувані Росією погляди в соціальних мережах — тенденція, яка хвилює чинних і колишніх співробітників розвідки США та експертів з дезінформації", – пише AP.

Зокрема, розслідування, що викриває Сванна, дає змогу “зрозуміти тіньовий і прибутковий світ впливових політичних діячів, які не зобов’язані розкривати, хто їм платить”.

Це, своєю чергою, викликає занепокоєння щодо прозорості політичної підтримки в здебільшого нерегульованій сфері соціальних медіа.

Офіційні особи США, стурбовані таємними спробами Росії використати для поширення пропаганди Москви американців, які про це не знають.

Нагадаємо, в Україні викрили російську "фабрику фейків" якою керую заступник глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

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