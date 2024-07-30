Кремль використовує пересічних американців і комерційні піар-фірми у Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські перегони серед жителів США.

Про це пише Yahoo з посиланням на анонімних високопосадовців розвідки США.

Це попередження надійшло після декількох бурхливих тижнів у американській політиці, які змусили Росію, Іран і Китай переглянути деякі деталі своєї пропагандистської гри. Що не змінилося, за словами представників розвідки, так це рішучість цих країн засіяти Інтернет неправдивими та підбурливими заявами про американську демократію, щоб підірвати віру у вибори.

"Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в Інтернеті — особливо в соціальних мережах — може бути іноземною пропагандою, навіть якщо він начебто походить від співвітчизників Америки або із самих Сполучених Штатів", — сказав чиновник з Офісу директора Національної розвідки.

Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли мова йде про дезінформацію про вибори, хоча є ознаки того, що й Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно, коли йдеться про 2024 рік.

Групи, пов’язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані в Росії, щоб аутсорсингувати частину роботи зі створення цифрової пропаганди, а також замести сліди.

Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні. Влада стверджує, що дві російські компанії створили фальшиві веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення дезінформації Кремля. Вона може бути зосереджена на кандидатах чи голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність чи війна в Газі.

Однак кінцевою метою є змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і роблять репости інформації, яка, на їхню думку, надходить із внутрішнього джерела. Підроблені веб-сайти, створені для імітації американських новинних видань, і профілі в соціальних мережах, згенеровані штучним інтелектом, — це лише два методи.

У деяких випадках американці та американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче посилюють і повторюють повідомлення Кремля.

Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату, заявив минулого місяця , що він стурбований тим, що цього року США можуть бути більш вразливими до іноземної дезінформації, ніж це було до виборів 2020 року. У понеділок він сказав, що попередження представників розвідки показує, що вибори в США "перебувають у центрі уваги поганих акторів у всьому світі".

"Це також тривожно підкреслює, наскільки іноземні гравці - і особливо Росія - покладаються на свідомих і несвідомих американців для просування проросійських наративів у Сполучених Штатах", - сказав Уорнер, демократ від штату Вірджинія, у своїй заяві.

Одним із показників загрози є те, що офіційні особи, які відстежують іноземну дезінформацію, стверджують, що протягом виборчого циклу 2024 року вони видали вдвічі більше попереджень політичним кандидатам, лідерам уряду, виборчим комісіям та іншим особам, які стали мішенню іноземних груп, ніж у циклі виборів 2022 року.

Нагадаємо, російські пропагандисти пишуть, що Захід з метою вбивства президента України Зеленського двічі передавав Росії координати його місцеперебування, оскільки він вже не влаштовує уряди західних країн.

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